Osvanule fotografije iz dvorca, niko ne veruje šta kraljica radi u 94. godini

Na najnovijim fotografijama koje je u nedelju objavila Bakingemska palata, britanska kraljica Elizabeta II snimljena je kako jaše 14 godina starog ponija po imenu Balmoral Fern u parku koji okružuje dvorac Vindzor.

🐴 The Queen is pictured riding Fern – a 14 year old Fell Pony – in Windsor Home Park this weekend. pic.twitter.com/z9DUnW9yB3

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 31, 2020