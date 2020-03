Otkriven nulti pacijent: Nemac doneo koronavirus u Evropu?

Nemac star 33 godine možda je prvi Evropljanin koji se zarazio novim korona virusom i preneo ga na druge stanovnike evropskih zemalja, objavljeno je u pismu nemačkih lekara, koje je preneo časopis „Nju Ingland džurnal of medisin“ (The New England Journal of Medicine).

On je 24. januara imao respiratorne simptome i visoku temperaturu, a kada mu se učinilo da se njegovo zdravstveno stanje popravilo, vratio se na posao 27. januara.

Prethodno je bio na sastanku kojem je prisustvovala njegova kolegica iz Šangaja koja je boravila u Nemačkoj od 19. do 22. januara.

Tokom boravka u Nemačkoj ona nije imala nikakve smetnje, ali je po povratku u Kinu počela da se oseća lošije, a 26. januara je potvrđeno da je zaražena korona virusom, prenosi italijanski „Korijere dela sera“.

Žena je obavestila nemačke partnere koji su zatim testirani na korona virus, a kod 33-godišnjeg muškarca je potvrđen prvi slučaj zaraze.

Posle njega pozitivna su bila još trojica Nemaca koji su prisustvovali sastanku s partnerkom iz Šangaja.

U tekstu se napominje da je u ovom slučaju infekcija preneta kada su simptomi bili vrlo blagi i nespecifični.

Nemački lekari zato upozoravaju da se virus u velikim količinama nalazi u pljuvački čoveka i u razdoblju njegovog oporavka, što predstavlja problem prenosivosti virusa čak i nakon prestanka simptoma.

– Činjenica da infekcija može biti prisutna u organizmu i nakon što simptomi nestanu već je poznata – potvrđuje Volter Ričardi, predstavnik Izvršnog odbora Svetske zdravstvene organizacije.

Infektolozi ističu da je zbog toga izuzetno važan nadzor nad pacijentima koji su otpušteni nakon hospitalizacije i preporučuju da redovno rade bris i nakon otpusta.

