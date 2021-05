Otkrivena nova nuspojava: Ako ste primetili ovo, možda ste preležali koronu

Mnogo je čudnih stvari koje se mogu dogoditi nakon što se oporavite od virusa COVID-19, od upornog kašlja do gubitka kose. A stručnjaci su nedavno izdvojili još jednu nuspojavu kao znak ovog teškog oboljenja – kovid nokte, poznate i Beauove linije, piše Miss7.

Tim Spektor, britanski epidemiolog i glavni naučnik na aplikaciji „Zoe COVID Symptom Study“, nedavno je na Tviteru otkrio više o ovom fenomenu i uključio fotografiju kovid noktiju, pišući: „Izgledaju li vaši nokti neobično? Kovid nokti se sve više prepoznaju kao nokti oporavljenih nakon infekcije, a na njima se vide jasne crte. Mogu se pojaviti bez osipa na koži i izgledaju bezopasno.“

Do your nails look odd? COVID nails are increasingly being recognised as the nails recover after infection and the growth recovers leaving a clear line. Can occur without skin rashes and appears harmless pic.twitter.com/Q1Lfdrc9Dc

— Tim Spector (@timspector) May 3, 2021