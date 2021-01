Pala holandska vlada zbog skandala sa subvencijama za decu

Holandski premijer Mark Rute i njegovi ministri podneli su danas ostavku zbog lošeg upravljanja subvencijama za dečiju negu čime je ugrožena egzistencija više hiljada porodica.

Oko 10.000 porodica moralo je da vrati više desetina hiljada evra subvencija pošto su pogrešno optužene za prevaru, što je dovelo do rasta nezaposlenosti, bankrota i razvoda brakova.

Rute je na nacionalnoj televiziji rekao da je obavestio kralja Vilema Aleksandera o svojoj odluci jer „ako sistem zakaže, svi moramo preuzeti odgovornost, a to je dovelo do zaključka da ponudim kralju ostavku celog kabineta“.

Ruteova vlada će medjutim nastaviti da radi do izbora novog kabineta posle izbora 17. marta.

Premijer je obećao da će vlada nadoknaditi štetu roditeljima i raditi na borbi protiv zaraze korona virusa.

Novinska agencija AP piše da se na izborima u Holandiji očekuje pobeda Ruteove stranke, a da će se on vratiti na mesto premijera ukoliko uspe da obrazuje koaliciju.

(Beta)

