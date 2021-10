Panel BEF-a: Samit u Sloveniji treba da potvrdi evropsku perspektivu Zapadnog Balkana

Predstojeći samit Evropske unije i Zapadnog Balkana neće doneti važne odluke, ali će potvrditi evropsku perspektivu regiona i posvećenost Brisela zapadnobalkanskoj šestorki, ocenili su učesnici panela na 21. Beogradskom ekonomskom forumu.

Na panelu „EU – Zapadni Balkan: Što možemo da očekujemo od samita u Sloveniji“, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik rekao je da proces proširenja Unije „stoji u mestu“ i dodao da za to postoje „razlozi i situacije“ i u regionu, ali i u samoj EU.

Bilčik je kazao da od samita, koji će biti održan u sredu u Brdu Kod Kranja, očekuje „jasne signale“ po pitanju evropske perspektive Zapadnog Balkana, za koju je naveo da „mora da bude opipljiva“.

„Nadam se da će biti jasnih signala i po pitanju pomirenja i okretanja budućnosti. Moramo da učinimo mnogo više i u EU i regionu kako ne bismo izgubili duše i umove svih ljudi koji žele da ovaj proces (proširenja Unije) uspe“, rekao je Bilčik.

On je ocenio da će samit biti održan u „izuzetno važnom trenutku“ za evropsku budućnost Zapadnog Balkana, navodeći da se nada da će Brisel do kraja godine, odnosno slovenačkog predsedavanja Uniji, otvoriti pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom, i da će doći do napretka Srbije na evropskom putu.

„Treba da se osvrnemo na napredak zemalja kandidata, naročito u slučaju Srbije, i da otvorimo nove klastere u okviru nove metodologije“, rekao je Bilčik.

Naveo je da se nada da će na samitu biti reči i o učešću zemalja Zapadnog Balkana na Konferenciji o budućnosti Evrope, rekavši da je to „važno, jer diskusija bez učešća regiona ne bi bila smislena“.

Šef Delegacije EU u Srbiji Emanuele Žofre rekao je da ovonedeljni samit daje mogućnost za potvrdjivanje evropske perspektive Zapadnog Balkana i za pokretanje odredjenih aktivnosti, pre svega u pogledu primene ekonomsko-investiocionog plana.

„Taj plan je osnova naših aktiovnosti u regionu, to je veliki instrument za obnovu od pandemije korona virusa. Oporavak od pandemije je moguć jedino uz pomoć strateških investicija. EU će uložiti devet milijardi evra, ali zemlje Zapadnog Balkana moraju da osmisle konkretne projekte tako da zajedno podignemo još 20 milijardi evra i da ukupni paket bude oko 30 milijardi“, kazao je Žofre.

Žofre je naveo da je EU ove godine „aktivno radila sa regionom“ i dodao da to „pokazuje svest Unije o značaju regiona i potrebu za napretkom“.

„Za sve to su potrebne reforme, jačanje vladavine prava, poštovanje slobode izražavanja i medija, dobrosusedski odnosi i veći stepen ekonomske integracije u regionu“, rekao je Žofre.

On je ukazao nznačaj prošlonedeljne posete predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen regionu.

„Uz Beograd, Fon der Lajen je u Srbiji posetila i Niš i tamo je sa predsednikom (Aleksandrom) Vučićem pokrenula modernizaciju Koridora 10, što je važno jer povezivanje evropskih gradjana povećava i trgovinu. Važan je i autoput mira Niš-Priština“, kazao je Žofre.

Ambasador Slovenije u Beogradu Damjan Bergant rekao je da je stabilnost Zapadnog Balkana naš strateški interes EU i ukazao na povezanost sprovodjenja reformi u zemljama regiona sa procesom proširenja Unije.

„Slovenija želi da pošalje poruku o evropskoj perspektivi regiona i evropsku podršku verodostojnom procesu proširenju. Glasovi iz regiona moraju da budu saslušani u EU, jer svi treba da osete da su deo tog procesa“, kazao je Bergant.

Navodeći da su izazovi regiona i EU zajednički i da zato treba da budu zajedno i rešavani, Bergant je ukazao na veliki značaj samita iz nekoliko razloga, u koje je ubrojao nastavak kontinuirane debate na najvišem nivou, smanjivanje jaza u razvoju izmedju regiona i EU, borbu protiv socio-ekonomskih posledica pandemije i podršku ekonomskom opravku Zapadnog Balkana.

„Na samitu će biti reči o zelenim koridorima, o kovid sertifikatima. Očekujemo dalje produbljivanje saradnje na polju zajedničkih bezbednosnih politika koje se tiču migracija, dezinformacija, borbe protiv terorizma i radikalizacije, borbe protiv organizovanog kriminala“, rekao je slovenački ambasador.

Vicepremijer Severne Makedonije Nikola Dimitrov izjavio je da predstojeći samit nije skup na kojem će biti donošene odluke, ali je ukazao na njegov značaj, rekavši da je „važno ostaviti trag posvećenosti, jer onda slede konkretne aktivnosti“.

„Biće mnogo diskusija o zelenoj agendi i posvećenosti regiona ekološkim pitanjima kako bi on bio uskladjen sa ostalim delom Evrope. Krajnje je vreme da krenemo dalje, Srbija je u procesu godinama, niko ne može da kaže kada će taj proces biti okončan“, rekao je Dimitrov.

Naveo je da je, ako sadašnji proces pristupanja Zapadnog Balkana Uniji ne funkcioniše, potrebna „alternativna politika kako bi region bio više evropski“, uz ocenu da je EU „na ispitu“ upravo u tom delu Evrope.

„EU je najveći donator na Balkanu, ali cela situacija sa proširenjem negativno utiče na njenu reputaciju u regionu“, dodao je Dimitrov.

Predsednica Evropskog pokreta u Srbiji Jelica Minić ukazala je na promenu konteksta u regionu u poslednjih mesec dana, odnosno u vreme pripreme samita EU i Zapadnog Balkana.

Minić je kazala da je kontekst znatno promenjen od Bledskog strateškog foruma, održanog početkom septembra, jer je u medjuvremenu izbilo nekoliko kriza, pre svega oko ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija na Cetinju i odluke Prištine o reciprocitetu po pitanju registarskih tablica.

„Procesi koji su se desili u poslednjih mesec dana „zamračili su lepu sliku sa Bleda“, navela je Minić.

(Beta)

