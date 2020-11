Paprene kazne za slave i žurke sa više od pet ljudi

Ko organizuje žurku ili slavi slavu sa više od pet osoba u zatvorenom prostoru rizikuje kaznu od 50.000 do 150.000 dinara, na osnovu izmena Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje su stupile na snagu prošlog petka.

Vinovnika ovog prekršaja mogu komunalnoj inspekciji ili komunalnoj miliciji prijaviti i sami građani putem jedinstvenog kontakt centra Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor.

Šef jedinica za inspekciju pri Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Dragan Pušara rekao je za „Blic“ da novčanu kaznu od 50.000 do 150.000 dinara dobija vlasnik stana u kome je organizovano okupljanje više od pet osoba u zatvorenom prostoru.

Ukoliko se radi o zakupu stana, recimo, na dan, onda sankciju može snositi ili vlasnik ili organizator okupljanja.

Građani mogu da prijave ukoliko čuju ili vide proslavu

„Ako ne postoji ugovor o zakupu vlasnik stana snosi odgovornost po dva osnova. Prvo zato što nema takav ugovor i tu se novčana sankcija kreće od 500.000 do milion i po dinara i drugo zbog organizovanja okupljanja sa više od pet osoba u zatvorenom prostoru za šta je zaprećena novčana kazna od 50.000 do 150.000 dinara. Konačno, ako postoji ugovor o zakupu onda kaznu mora da plati organizator okupljanja u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara“, objašnjava Pušara.

Kako dodaje, visinu kazne određuje sudija za prekršaje i to, pre svega, na osnovu toga da li je reč o prvom ili prekršaju koji se ponavlja. Prekršaj pored komunalne inspekcije ili milicije mogu otkriti i sami građani.

„Ukoliko vide ili čuju žurku, slavu ili bilo kakvog drugo okupljanje više od pet ljudi u zatvorenom prostoru građani to mogu da nam prijave putem jedinstvenog kontakt centra Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor. Mogu da popune onlajn formular ili da pozovu na broj 011/6350-322. Najbolje bi bilo da ostave snimak, fotografiju ili tonski zapis kao dokaz kako bismo imali materijalni dokaz za prekršaj i smanjili rizik od lažnih prijava“, naglašava Pušara.

(Sputnjik)

