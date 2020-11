Pili smo ga kao mali, diže nam IMUNITET

U pandemiji koronavirusa nastala je jedna opšta panika, ujedno i pomama za preparatima za podizanje imuniteta, među kojima su vitamini i razni suplementi.

Kupuje se i šakom i kapom i mada su se po apotekama već izdvojili neki preparati kao najtraženiji, odlučili smo da pitamo stručnjake kakva je uloga vitamina i minerala i koje bi nam od njih oni preporučili u borbi sa aktuelnim virusom Sar-CoV-2.

Načelnica dnevne bolnice Klinike za pulmologiju KC Srbije dr Natalija Samardžić ističe za B92.net da sva ta potporna sredstva ne mogu da izleče bolest, ali itekako mogu da pomognu u prevenciji, ali i lečenju mnogo težih bolesti jer „sve ono što podiže imunitet je odbrambena snaga koja podiže moći svakog pacijenta“.

„U savremenom vremenu se zaboravilo na sve tradicionalne recepte naše zemlje koji su se prenosili s kolena na koleno. Sećate li se ribljeg ulja koje se nekada pilo na supenu kašiku? Sada se to modifikovalo i ne moramo taj ukus više da trpimo jer postoje razni komforni vidovi njegove primene. Sve ono što je od ranije poznato, polivitaminska ishrana, unos puno voća, povrća, pre svega limuna, uz sve ono što se zove zdrava hrana, poput orašastih plodova i crnog bobičastog voća koje u sebi nosi najviše antikancerogenih materija i materija koje uopšte podižu imunitet..“, kaže za B92.net dr Samardžić.

Na naše insistiranje da ipak izdvoji neke suplemente koje bi bilo poželjno da uvrstimo u svakodnevnu upotrebu u ovom trenutku, navela je:

„Osnova svega je oduvek bio C vitamin, pri čemu mi uvek naglasimo da je ono što se koristi iz hrane nezamenljivo, ali nekad to ne budu dovoljne količine, pa se koriste suplementi. Sve ono što je od strane države odobreno i ima sertifikat može da se odabere, pri čemu ne treba preterivati. I nije potrebno više dodatak ishrani istovremeno koristiti. Opredelite se za neki. Preparata za podizanje imuniteta ima mnogo i izdvojila bih pored C vitamina, Cink, Selen, B vitamin, B kompleks, D vitamin…“

Dakle, kako i sama dr Samardžić ističe, vrednost tih namirnica i uopšte suplemenata ne treba potcenjivati i ponosna je što u bolnici gde radi oduvek gaje takvu tradiciju da upućuju pacijente na primenu takvog života uz puno odmaranja i fizičkih aktivnosti poput hodanja i šetnje.

„To se pokazalo fantastično u prevenciji dobijanja ovog očajnog virusa. Moram da se pohvalim da smo u ovom periodu u našoj dnevnoj bolnici uspeli da sačuvamo sve pacijente i osoblje. Niko iz našeg tima nije bio bolestan od ove infekcije, tako da uz sve preventivne mere koje smo sprovodili i izolovanje u zelenu zonu, sve je to imalo smisla i te kako“, zaključuje naša sagovornica.

