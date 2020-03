PKS: Uticaj pandemije na privredu Srbije zavisi od poštovanja preporuka Vlade

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je da će utivat pandemije korona virusa na privredu u Srbiji zavisi od situacije u svetu i toga „kako se mi budemo ponašali, a trenutno imamo toliko brašna, šećera i ulja da možemo da pomognemo i zemljama u regionu ako to bude potrebno“.

Čadež je za TV Prva rekao da će negativan uticaj pandemije na privredu Srbije „biti manji ako prihvatimo mere i preporuke Vlade Srbije tokom vanrednog stanja“ i pozvao je starije gradjane da ne izlaze od kuće, kako im je preporučeno.

„Ovo je borba za radna mesta vaših sinova, ćerki i unuka. Samo će disciplina uticiti na to koliko ćemo imati posledica od ove krize. Kako se danas ponašate, kakvu odgovornost imate prema društvu, takve će biti posledice“, kazao im je Čadež.

On je rekao da je preporuka Vlade i to da se u svakom slučaju kada je to moguće, preduzeća organizuju tako da njihovi zaposleni rade od kuće.

Dodao je da „70 odsto zaposlenih u Privrednoj komori Srbije radi od kuće“.

„Molim privatni sektor da se odgovorno ponaša, imaće vrlo jasne i precizne instrukcije Vlade Srbije“, rekao je Čadež.

Podsetio je da je na snazi zabrana izvoza osnovnih životnih namirnica, lekova, zaštitne opreme, posebno rukavica i maski, kao i dezinfekcionih sredstva.

„Svaki dan se sastajemo s proizvodjačima i pitamo da li imaju sirovine, kako mozemo da pomognemo. I uvoz i izvoz se odvijaju za sada normalno, uskladili smo se i u regionu, prevoz kamionima funkcioniše, zna se koje su procedure za vozače i funkcionišu veliki logistički centri koji snabdevaju prodavnice“, rekao je Čadež.

