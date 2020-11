Pljuštaće kazne – šta nas sve čeka, a nije samo u vezi sa korona virusom

Za nekoliko dana bi pred Skupštinom trebalo da se nađe predlog izmene Zakona po kome će Komunalna milicija moći da napiše kazne za nenošenje maski.

Ali to nije jedina kazna koja će biti obuhvaćena tim zakonom, a i sume novca koje je neophodno isplatiti po kazni su promenjene.

Kazne za nenošenje maski u zatvorenom prostoru uskoro će pisati i komunalni milicajci i to na licu mesta. Novčana kazna za ovaj prekršaj biće 5.000 dinara. Ipak, ako platite kaznu odmah ili u roku od osam dana izdvojićete upola manje novca.

Po tropskim vrućinama skoro da ne možemo zamisliti uobičajeni dan bez klimatizacionih uređaja. Međutim, ako vam klima-uređaj kaplje na ulicu, preti vam kazna od 5.000 dinara.

A isto toliko može da vas košta i ako je bučna pa remeti kućni red. Za nepoštovanje kućnog reda takođe vam preti kazna od 5.000 dinara. Tu spadaju buka, pušenje na stepeništu i u hodniku i ono što nije neuobičajeno, trešenje stolnjaka kroz prozor.

Za pušenje u javnom prevozu, kao i u bilo kojem zatvorenom prostoru, odnosno javnom prostoru u kojem je pušenje zabranjeno, moraćete da platite kaznu od 5.000 dinara. Sva lica u automobilu koja nemaju vezan sigurnosni pojas mogu da budu kažnjena sa 5.000 dinara.

Ista visina kazne preti i vozačima koji razgovaraju mobilnim telefonima. Putnici koje u gradskom prevozu kontrolor zatekne bez validne karte moraće da plate 10.000 umesto ranijih 6.000 dinara. Ipak, ukoliko kaznu plate u roku od osam dana, ceh će biti „samo“ 5.000 dinara.

Na jednoj od poslednjih sednica Skupštine grada uvedena je praktično nova, odvojena kazna, za sve one koji nepropisno parkiraju svoja vozila u žutoj traci. Oni će ubuduće morati da plate 10.000 dinara.

Svi oni koji ne plate parkiranje u zoniranim delovima grada, odnosno istekne im vreme, moraće kao i do sada da plate kaznu ili dnevnu parking kartu od 1.870 dinara. Ukoliko je plate u roku od osam dana, imaju 50 odsto popusta.

Svi pešaci koji pređu ulicu van pešačkog prelaza ili to urade na crveno svetlo moraju da plate 5.000 dinara. Ako to urade u prisustvu maloletnog deteta, kazna je od 15.000 do 30.000 dinara.

Korišćenje mobilnog telefona na pešačkom prelazu može da vas košta 3.000 dinara, a ako je sa vama dete, kazna iznosi od 6.000 do 12.000 dinara. Za korišćenje slušalica na pešačkom prelazu plaća se 3.000 dinara.

Kazne ako vas „ulovi“ „Oko sokolovo“ su od 5.000 do 25.000 dinara. Najblažu će platiti oni koji se parkiraju na trotoaru, a ne ometaju kretanje pešaka ili u sporednim ulicama gde vozilo ne ometa saobraćaj ali je na kolovozu.

Najdrastičnije od 25.000 su ako je vozilo parkirano na pešačkom prelazu, tramvajskim šinama i zelenim površinama.

Izmene Zakona Vlada je već usvojila, a pred poslanicima u Skupštini će se naći u utorak i nema sumnje da će biti izglasan, prenosi B 92.

