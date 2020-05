Poboljšajte mentalno zdravlje posle izolacije u 3 koraka

U nastavku saznajte na koji način da pomognete sebi kako bi se psiha posle samoizolacije vratila u normalu

Samoizolacija zbog korona virusa kod mnogih ljudi negativno je uticala na mentalno zdravlje, stvarajući depresiju i anksioznost.

Iznenadne promene u životnom ritmu, nemoć da se utiče na tešku situaciju, zabrane kretanja, kao i neminovni strah i briga bili su naša svakodnevica u prethodnih tri meseca. Sada kada se život polako vraća u normalu, treba što pre da poradite na oporavku i jačanju psihe.

Iako je rad na sebi dugotrajan proces, postoji nekoliko koraka koji mogu da poboljšaju naše mentalno zdravlje.

Prepoznajte emocije i njihov uzrok

Dr. Daniel Siegel je za Brainstorm objasnio kako samo prepoznavanje emocija može da nam pomogne da se barem malo smirimo. Na taj način preuzimamo odgovornost za svoje ponašanje i sve što će nakon toga uslediti.

Međutim, često nam se dešava da smo svesno toga da pucamo po svim šavovima, te jednostavno više ne možemo, ali ne možemo ni sebi objasniti zašto je to tako.

Upravo zbog toga treba da odvojite makar nekoliko minuta i prepoznate šta se to događa u vama. Potrebno je setiti se poslednje svađe s partnerom ili drugom bliskom osobom. Je li zaista pravi uzrok svađe bio to što ste imali težak dan na poslu, to što on nije izbacio smeće ili što su vam propali planovi za letovanje ili je problem ipak mnogo dublji?

Veoma često svoje emocije prihvatamo kao činjenice i identifikujemo se s njima, zaboravljajući da nas emocije ne identifikuju.

Zato je potrebno stisnuti zube i ozbiljno se zapitati šta zaista nije u redu.

Tako ćemo same sebe bolje razumeti, više razmišljati o svojim postupcima i reakciji u određenom trenutku. Može pomoći i zapisivanje naših osećanja na papir.

Prepustite se emocijama bez ustručavanja

Onog trenutka kada prepoznate svoje emocije, najčešće negativne, tada treba da im se prepustite.

Koliko ste puta samo čuli savete da se samo treba smiriti i krenuti dalje? Jasno, to je lako reći onome ko se nikada nije našao u sličnoj situaciji, a sasvim je druga stvar kada se nađete u nepoznatoj situaciji, bilo da ste ostali bez posla, raskinuli ozbiljnu vezu ili je dijagnostifikovana neka bolest vama ili vašem bližnjem. I koliko god izgledalo da je najbolje sve držati u sebi i ne misliti o onome što nas muči, praksa pokazuje da je upravo to pogrešno.

Zato, iskažite svoja osećanja ljudima kojima verujete, izbacite iz sebe sav teret, stavite ih na papir ako će vam biti lakđe, isplačite se, izbacite ljutnju i bes.

Ako nemate blisku osobu s kojom možete razgovarati, ne ustručavajte se da zatražite stručnu pomoć.

Mnogi psihoterapeuti u ovom periodu nude svoje usluge i onlajn.

Morate znati da se sva negativna osećanja koju skupljamo u sebi, mogu loše da utiču na naš život i našu svakodnevicu.

Ne smete sebi dozvoliti da vas određena emocija oblikuje. Shvatite, niste emocija koja se nalazi u vama, ona je samo trenutno tu kao rezultat neke spoljašnje situacije na koju vi ne možete da utičete.

Prepustite joj se, izabacite je iz sebe, te onda krenite dalje. Nikako ne smete skupljati negativna osećanja u sebi jer to može da dovede do ozbiljnih zdravstvenih problema.

Meditirajte barem nekoliko minuta

Meditacija se vekovima proučava kao nešto što smiruje um, te pomaže da se usredsredimo na bitne stvari. Međutim, upravo se ona mnogima čini pomalo zastrašujuća, dok drugi ne veruju da može da pomogne da se nosimo da problemima.

Mnogi se muče s time kako „isprazniti misli“. Ali, šta je zapravo meditacija i kako ona pomaže mentalnom zdravlju, objasnila je dr. Dona Rokvel:

Nije tu reč samo o tome da uđemo u stanje u kojem uvek moramo biti prisutni u sadašnjem trenutku i zaboraviti na svet oko nas. Meditacija je treniranje uma kako da se vrati samom sebi. Uči nas kako da se nosimo sa svakodnevnim izazovima, a u tome pomažu tehnike disanja.

Kako kaže, meditacija može poboljšati i mentalno i fizičko zdravlje, a za to je dovoljno 10 minuta dnevno. Za početak, na mobilnom telefonu možete skinuti neku od besplatnih aplikacija za meditaciju, izabrati onu koja vam najviše odgovara, u zavisnosti od toga s kojom se problemom trenutno nosite, a nakon nekoliko dana trebalo bi da vidite i prve rezultate, zaključuje psihoterapeut.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.