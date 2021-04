Podižemo vazdušni saobraćaj, 21. maja prvi let za Solun

BEOGRAD – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Tomislav Momirovića izjavio je danas da je prethodna godina bila najgora za vazdušni saobraćaj u istoriji avio-transporta i istakao da je Er Srbija preživela, da postaje regionalna avio-kompanija, kao i da će 21. maja krenuti i letovi za Solun.

„Predsednik Srbije je obezbedio vakcine. Obezbedili smo najefikasnije sprovodenje vakcinacije. Moramo da izvršimo kontraudar prema koronavirusu. Moramo da uđemo u jedno kontrolisano opuštanje. Kljucna stvar su odmori, relaksacija. Polako podižemo vazdušni saobracaj. Mi 21. maja krećemo sa redovnim letovima ka Solunu, danas imate redovne letove ka Atini, a 10. maja krece i Prag, Bukurešt, Sofija“, rekao je Momirović gostujući na RTS.

Kako je rekao, moramo vakcinaciju da iskoristimo da što pre stabilizujemo ekonomiju, omogućimo ljudima da putuju, da preko leta imamo više od 200 čarter-letova i ka Grčkoj i ka Turskoj, jer ljudi više ne mogu da izdrže ovaj režim života“, ističe Momirović.

„Uveren sam da ce ljudi ove godine letovati kao pre pandemije. Ozbiljno smo se pripremili za to, mnogo smo radili na tome. I očekujemo da ćemo dovesti goste iz onih zemalja koji su radili kao i mi, kao Izrael. Želimo da podignemo vazdušni saobracaj“, napominje Momirović.

Ističe da Er Srbija postaje respektabilna regionalna kompanija, dok su prakticno sve avio-kompanije u regionu bankrotirale.

„Er Srbija je sa 65 destinacija, smanjila poslovanje na 27, ali ne zaboravimo ni pomoć koju je ona dovozila u Srbiju u najgorim trenucima prošle godine. Mi polako zauzimamo tržište onih kompanija koje više realno ne postoje. Želimo agresivno da nastupimo, pripremamo se za to. Sve ovo što radimo, radimo da bismo izlazili kao pobednici. Mi smo kao zemlja sa predsednikom Republike na celu, najuspešniji u borbi protiv koronavirusa, i to se vidi na svim poljima“, istakao je Momirović.

Za početak ce biti tri leta nedeljno za Solun, dodaje, ali kako ulazimo u leto, povećavaće se broj letova.

„Želimo da ljudi osete benefite vakcinacije. Uveren sam da niko u ovom trenutku ne može da se igra cenama. Bilo bi jako loše ako bi svi faktori na tržištu povecali cene. Naši gradani ce imati preduslove za putovanja. Uveren sam da nece biti povecanja cena. To bi bilo kontraproduktivno. Moramo da onogucimo relaksaciju društvenih procesa koji su prilicno napeti u prethodnoj godini usled korona krize“, naveo je Momirović.

Dodaje da je 2020. kao „godinu užasa za vazdušni saobraćaj“ definisao direktor Međunarodne asocijacije za vazdušni saobraćaj definisao.

„Gubici se procenjuju na oko 100 milijardi evra. Ali uveren sam da će ljudi ove godine letovati kao pre pandemije“, rekao je Momirović.

On je potvrdio da se trenutno radi na 12 auto-puteva, što pravno, što građevinski, i naglasio da je cilj da do kraja ove godine počne izgradnja osam auto-puteva izrazivši očekivanje da će vrlo brzo biti završen deo puta od Ostružnice do Ibarske magistrale.

„Ovaj sektor obilaznice se gradi od 1989. godine. U završnici smo. Radovi se posle 30 godina završavaju. Milioni evra su se rasuli u prethodnim decenijama kroz obilaznicu. I meni je muka više od te price“, napominje Momirović.

„Ako pričamo o kašnjenju od dve nedelje ili deset dana, posle 30 godina, o cemu mi pricamo. Ja mislim da me ti ljudi nisu prodali, vredno rade, radi se u tri smene, ocekujem da ce vrlo brzo biti pušten u rad, taj deo od Ostružnice do Ibarske magistrale. Videcete brzo, ne racunam nekoliko nedelja kao kašnjenje“, kaže ministar.

On je rekao da je Srbija u samoj završnici izgradnje najbrže pruge u istočnoj Evropi.

„Do kraja godine završavamo deonicu Beograd – Novi Sad. Od Beograda do Novog Sada ćete moći da stignete za 30 minuta“, rekao je ministar i dodao da je besmisleno da se ulažu milijarde u železnicu, a da železničari primaju minimalac.

Dodaje su pre neki dan vođeni razgovori sa predstavnicima sindikata. „Moramo da podignemo standard zaposlenih. Železnicari ako u narednim godinama ne budu ponosni na to što su u tom poslu, ako im ne podignemo plate necemo uspeti da zaokružimo projekat, i ta brza i najmodernija pruga u istocnoj Evropi nece biti potpuni uspeh. Formiracemo radnu grupu koja ce ukljuciti i menadžment i sindikate. Ne smemo da dozvolimo da Železnica posluje kao prethodnih decenija“, kazao je Momirović.

Poručio je železničarima:

„Uveren sam, držite me za reč, železničari će biti ponosni na posao i na Železnice Srbije, zaključio je Momirović.

(Tanjug)

