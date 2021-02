Poguban uticaj korone na poslovne rezultate naftaša

LONDON – Pandemija koronavirusa ostavila je duboke ožiljke u globalnoj industriji nafte i gasa, što ovih dana potvrđuju finansijski izveštaji vodećih naftnih kompanija za 2020. godinu o poražavajućem padu prihoda, dobiti i gubicima.

Anglo-holandski naftni gigant Rojal Dač Šel izvestio je danas da je prilagođena zarada kompanije iznosila 4,85 milijardi dolara u celoj 2020, što je pad od 71 posto u odnosu na profit od 16,5 milijardi prethodne godine, prenosi Rojters.

U poslednjem kvartalu prošle godine, prilagođena dobit kompanije je pala za 87 procenata međugodišnje i iznosila je 393 miliona dolara.

Finansijski rezultat Šela i nije toliko loš u odnosu na konkurente kao što su američki Ekson Mobajl i Ševron, te britanski Britiš Petroleum, koji su prijavili teške gubitke zbog dugotrajnog pada potražnje za energentima tokom mera lokdauna uvedenih širom sveta usled pandemije.

Britiš Petroleum je izvestio ove nedelje o prvom gubitku u deceniji od 5,7 milijardi dolara, dok je Ekson prijavio gubitak od 22,4 milijarde dolara, prvi otkako je postao javno preduzeće.

Akcije Šela su jutros beležile zanemarljivu negativnu korekciju , dok su tokom prošle godine tonule dotakavši 28. oktobra najniži nivo u više od četvrt veka od 878,1 penija. Od tada su se oporavile, ali su i dalje za 40 posto ispod vrednosti koju su imale krajem 2019, pre udara kovida na naftna tržišta.

Šelovi rezultati dolaze nedelju dana uoči predstavljanja dugoročne strategije koja treba da omogući ovom divu da postane kompanija sa neto nultom emisijom do sredine veka, i kojom treba da ubedi investitore da ima profitabilnu budućnost u svetu s niskom emisijom ugljenika.

Kompanija planira veliko restrukturiranje u okviru programa za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, pri čemu namerava da ugasi 9.000 radnih mesta, što čini više od 10 posto njene radne snage.

Reorganizacija treba da rezultira dodatnim godišnim uštedama rashoda u rasponu od dve do 2,5 milijardi dolara do 2022. godine, povrh smanjenja troškova najavljenih prošle godine u iznosu od tri do četiri milijarde dolara.

Šelov gotovinski tok (cash-flow) opao je lani za skoro petinu u odnosu na 2019. godinu, dok je udeo njegovog duga u kapitalu porastao na 32 posto sa 29 procenata.

(Tanjug)

