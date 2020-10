Pompeo negativan na korona virus

DUBROVNIK – Američki državni sekretar Majk Pompeo izjavio je danas da su on i njegova supruga negativni na korona virus, javlja Rojters.

On je to rekao u Dubrovniku, a nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio da su on i njegova supruga Melanija pozitivni na virus.

Zbog novonastale situacije Tramp je otkazao predizborne skupove, a za sada se ne zna da li će naredna debata dvojice kandidata, zakazana za 15. oktobar biti održana.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.