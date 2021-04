Popović: Druga doza Sputnjika V moze i za 90 dana

MOSKVA – Najnovija istraživanja Instituta Gamaleja potvrđuju da druga doza vakcine Sputnjik V može da bude data i do 90 dana posle prijema prve doze.

„To je veliko i važno saznanje u odnosu na dosadašnju praksu prema kojoj se druga doza davala posle 21 dana“, saopšteno je danas posle sastanka ministra i predsednika Međuvladinog komiteta za saradnju sa Rusijom Nenada Popovića i zamenika ministra zdravlja Rusije Sergeja Glagoljeva.

„Dokazano je da povećanje intervala između prve i druge doze ne utiče na snagu imunog odgovora, a u nekim slučajevima čak pojačava snagu i produžava trajanje imunog odgovora na korona virus”, navodi se u saopštenju iz Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj.

Popović je naveo da mu je ovu informaciju prošle nedelje uputio direktor ruskog Instituta Gamaleja, Aleksandar Gincburg, a da je ona danas potvrđena na sastanku sa zamenikom ministra zdravlja Rusije.

”Naši građani znaju da smo do sada drugu dozu davali posle 21 dana, ali poslednja istraživanja vakcine Sputnjik V pokazuju da period između primene prve i druge doze može da bude i do 90 dana. Ovo je dobra vest za ceo svet, jer će to ubrzati proizvodnju i distribuciju vakcina, a samim tim i imunizaciju stanovništva”, rekao je Popović.

Popović i Glagoljev razgovarali su i o uspostavljanju proizvodnje vakcine Sputnjik V u Republici Srbiji. Dvojica sagovornika istakli su da sa optimizmom gledaju na saradnju Srbije i Rusije u proizvodnji vakcina.

„Zahvalni smo našim ruskim prijateljima koji sa nama dele znanje i tehnologije u proizvodnji vakcina protiv korona virusa. Oslanjajući se na Rusiju, Srbija ima šansu da ponovo postane relevantna sila u proizvodnji vakcina u Evropi”, rekao je Popović.

Prve vakcine Sputnjik V na Institutu Torlak u Beogradu trebalo bi da budu proizvedene do kraja maja ove godine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.