Porodica Djoković: Politička odluka australijskih vlasti

Porodica prvog tenisera sveta Novaka Djokovića veruje da je odluka da mu se zabrani ulazak u Australiju isključivo politička i da je to pokušaj da se on ponizi kako bi ga sprečili da postane najuspešniji igrač u istoriji.

„Ovo je užas koji se dogodio u poslednja 24 sata. Oni ga drže u zarobljeništvu. Naš ponos, naš Novak je Srbija, a Srbija je Novak. Mi se ponosimo našim Novakom, našim svetlom na kraju tunela. To nam neće ugasiti politička oligarhija. Ovo je politička borba, nema veze sa sportom, on je ispunio sve uslove koji su bili potrebni da udje i osvoji još jedan taj njihov čuveni Australijan open. On bi ga naravno osvojio, on je najbolji teniser i sportista na svetu“, rekao je na današnjoj konferenciji za novinare Srdjan Djoković, otac Novaka Djokovića.

Djoković se nalazi u hotelskom karantinu nakom što mu je odbijena viza za ulazak u Australiju, gde je trebalo da brani titulu na Australijan openu, koji počinje 17. januara. Djoković je dobio medicinsko izuzeće da igra na prvom grend slem turniru u sezoni, pošto nije vakcinisan protiv korona virusa, ali mu je po dolaksu u Australiju viza odbijena.

Djoković je trebalo da bude deportovan, ali se to neće dogoditi do ponedeljka, pošto je prvi teniser sveta uložio žalbu na odbijanje vize.

„Prvi čovek te daleke zemlje Skot Morison se drznuo da napada Novaka i da ga proteruje, a on nije ni ušao u njihovu zemlju. Oni su hteli da ga potcene, da ga bace na kolena, ne samo njega nego i našu Srbiju. Mi smo Srbi ponosan narod, civilizovan, nikada nikoga nismo napadali, samo smo se branili kroz čitvau istoriju i sada to radi naš ponos i dika, ponos čitavog slobodarskog sveta Novak“, naveo je Srdjan Djoković.

On je za 15 časova najavio skup podrške Novaku Djokoviću ispred Skupštine Srbije.

„Isusa su razapinjali na krst i svašta mi radili, on je izdržao i dalje je živ medju nama. I Novaka pokušavaju na isti način da razapinju, da ga bace na kolena i da mu rade sve i svašta. Sram vas bilo guzice kad obraza nemate da to radite Novaku“, naveo je otac prvog tenisera sveta.

Djoković u Melburnu pokušava da osvoji rekordnu 10. titulu na tom turniru i 21. grend slem trofej, čime bi postao rekorder ispred Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

(Beta)

