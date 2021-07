Potpisan sporazum za onlajn obuku za 5.000 mladih

BEOGRAD – Predstavnici Ministarstva za rad, Ministarstva prosvete i kompanije Sejmos edukejšn ( Semos Education) potpisali su danas u Palati Srbija sporazum kojim će za 5.000 nezaposlenih, studenata i ljudi koji su zbog pandemije korona virusa ostali bez posla, biti omogućeno da se besplatno obuče iz oblasti informacionih tehnologija.

Kako je nakon potpisivanja sporazuma izjavila ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević ovom obukom će mladi ljudi podići nivo svojih znanja i sposobnosti iz oblasti informaciono komunikacinih tehnologija.

„To će ih učiniti konkurentnijim na tržištu rada i pomoći im prilikom zapošljavanja“, istakla je ona.

Kako je rekla, budući da živimo u eri digitalizacije i ubrzanog tehničkog i tehnološkog razvoja, posedovanje znanja iz ove oblasti, veština i komptenecija u oblasti IT tehnologija je od presudne važnosti na konkurentnom tržištu rada.

„Sa aspekta pojedinca, informatička pismenost predstavlja osnovni preduslov u savremenom svetu za kvalitetno i održvio ukljucivanje u svet rada a sa aspekta društva investiranje u veštine za kojima postoji potražanja na tržištu rada doprinosi kompletnoj modernizaciji tržišta rada“, naglasila je ministarka Darija Kisić Tepavčević.

Dodala je da su ove aktivnsoti u saglasnosti i sa nacionalnim strateškim ciljevima i prioritetima koji su utvrđeni nedavno usvojenom Strategijom zapošljavanja u Srbiji od 2021. do 2026. godine.

Prema njenim rečima Nacionalna služba za zapošljavanje će narednih dana stupiti u kontakt sa nezaposlenima koji su na njenoj evideniciji i dati im smernice kako da se uključe u ovu besplatnu edukaciju.

Navela je da će početkom sledeće godine biti predstavljeni rezultati postignuti ovim programom.

Državna sekretarka u Miistarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Marijana Dukić Mijatović je istakla da činjenica da su u potpisivanje ovog sporazuma uključene tri strane, pokazuje da se podizanju digitalne pismenosti mladih prišlo strateški.

„Mi smo se kao ministarstvo izuzetno posvetili digitalizaciji, kako u osnovnom tako i u srednjoškolskom i visokom obrazovanju. Kroz pilot projekat Erazmus + vidimo da bi i u narednom periodu trebalo da akcentujemo programe ove vrste, to ćemo i raditi i u budućnosti i podržavati ovakve aktivnosti“, istakla je Marijana Dukić Mijatović.

Direktor Sejmos edukejšna za Srbiju Aleksandar Borisavljević je naveo da će se mladi obučavati za četiri zanimanja i to softver developer, analitičar podataka, IT administrator i praktikant u oblasti veštačke inteligencije.

“ Procena je da sada u IK sektoru ima oko 40.000 zaposlenih a predviđanja su da će do kraja 2025. moći da se zaposli 125.000 ljudi“, rekao je on i pozvao zainteresovane za onlajn obuku da se prijave na adresi ksi. algoritam.org.

Direktor za Srbiju kompanije Majkorosft, uz čiju podršku će se obuka obavljati, Milan Gospić je naveo da se Srbija intenzivno razvija u digitalnom smislu i da je ovo samo jedan od koraka kako da se to obogati.

“ Majkrosoft ima program čiji je cilj da besplatno edukuje ljude širom sveta. Zajedno sa Sejmosom je napravljena inicijativa koja je podržana od strane Vlade Srbije i njenih ministarstava da se taj program prevede i prilagodi srpskom tržištu, kako bi ga ovdašnji ljudi prošli i dobili sertifikate koji će im pomoći u daljem radu i karijeri“, objasnio je Gospić.

Obuke će se odvijati onlajn, rok za prijavu je 18. avgust, a program počinje 1. septembra.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.