Potresni snimak doktora: Šta vide ljudi koji umiru od kovida

Jedan lekar iz St. Liusa u američkoj državi Misuri snimio je kratki video koji prikazuje prizor koji vide ljudi koji umiru od kovida-19, a sve kako bi upozorio na nužnost nošenja maski i držanja distance.

Please listen as this is dire. I don’t want to be the last person that looks in your frightened eyes. #MaskUp ⁦@DrKenRemy1⁩ ⁦@WUSTLmed⁩ pic.twitter.com/qwb4eERlfE

— Kenneth E. Remy, MD, MHSc, FCCM (@DrKenRemy1) November 21, 2020