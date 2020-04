Poznati astrolog otkriva šta nas čeka u 2021.

Specijalna prognoza glavnog međunarodnog astrologa, predsednika britanskog astrološkog koledža – Bernara Ficvaltera

Predviđanja ovog uticajnog britanskog astrologa čekaju čak i oni koji su krajnje skeptični prema horoskopu. On zaista „sve zna“.

Zašto se globalna kriza dogodila?

– Sve je to povezano sa ciklusom Saturn-Pluton: bilo je to 1914, 1947, 1882, a ponovo je stiglo 2020. godine. Zanimljivo je da je nakon 1914. godine došlo do epidemije „španskog gripa; posle 1947. godine, na mnogim mestima na Zemlji bila je epidemija polilija; 1982. godine prvi put smo se sreli sa HIV/AIDS-om, a sada imamo korona virus.

Kada će se završiti pandemija korona virusa?

– Možda u leto. Trenutno Mars naizmenično prolazi pored Jupitera, Plutona i Saturna, a čini se da svaki od njih pogoršava situaciju. Pored toga, Jupiter se 5. aprila približio Plutonu – sada sve četiri planete stoje veoma čvrsto. Tako će biti sve do maja – juna, kada će planete početi lagano da se razilaze. U avgustu – septembru počećemo da uvodimo nove mere (možda ćemo do tada imati nove testove ili vakcinu?).

Na kraju godine vratićemo se na prvobitnu lokaciju Jupiter-Saturn-Pluton, ali ovaj put planete neće biti tako blizu i mi ćemo biti spremni za to. Mislim da ćemo do početka 2021. sve završiti, moći ćemo iznova da započnemo da gradimo svoj život.

2021. godina će biti teška i stresna, alo svet će se na kraju obnoviti! Godina 2022. biće zabavnija, lakša i razigranija. Nadajmo se!“

(Ženski magazin, Novosti Online)