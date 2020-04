Predivan prizor nakon 30 godina: Himalaji su ponovo vidljivi iz Indije (foto)

Himalaji su opet postali vidljivi iz Indije za vreme pandemije koronavirusa, zbog manje zagađenosti vazduha.

Stanovnici grada Džalandhara u saveznoj indijskoj državi Pundžab kažu da ovaj prizor nije viđen gotovo 30 godina, piše SBS Hindi.

Himalaya mountains can be seen from Jalandhar since pollution has reduced in Punjab. Beautiful sight 😍 #punjab #COVID19 #pollution pic.twitter.com/iZy7hwxX9R

Himalaji su vidljivi sa 200 kilometara udaljenosti, što pre nije bilo moguće. Indija je jedna od najmnogoljudnijih zemalja sveta, a prema IQAIR-u upravo su gradovi u Indiji jedni od najzagađenijih na svetu.

For the first time in thirty years, villagers in India woke up to this view of the Himalayan mountains.

They mountains are normally blocked by the pollution.

(📸 @jeetender)#COVID2019 #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/CqUUJJbJ0q

— Muhammad Lila (@MuhammadLila) April 4, 2020