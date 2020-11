Premijera inkluzivne regionalne pozorišne predstave Misuri Teatra Levo

Teatar Levo iz Beograda održaće u nedelju, 8. novembra, premijeru inkluzivne predstave „Misuri“, koju je režirao makedonski režiser Djordji Rizeski a pomogla ambasada Belgije.

Reč je o predstavi koja govori o pronalaženju sopstvenog identiteta, odnosno o tome koliko su ljudi prisiljeni da pristanu na izabrane identitete da bi se uklopili u društvo.

„Likovi u predstavi zarobljeni su u pogrešnim identitetima. Oni su prestali da sanjaju. Žive šablonski. Boje se da sanjaju već biraju da mehanički žive do smrti“, navodi se u saopštenju teatra.

Pisac komada Predrag Jakšić navodi da je „Misuri“ pisan kao postapokaliptična drama o otudjenim ljudima, opijenim i ubijenim obmanama, koji nisu svesni apokalipse koja ih je zadesila.

Autor projekta „Misuri“ i umetnička direktorka Teatra Levo Anika Lehki navodi da je posao sa komadom išao lako ali da je najteže bilo naći reditelja, pa je raspisan konkurs na kojem su učestvovali mladi reditelji iz Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije.

„Ansamblu se najviše dopala eksplikacija Rizeskog i tako je on doputovao za Beograd. Sjajni mladi stvaraoci na svim poljima: pisac, reditelj, kompozitor, glumci… Prilično smo evoluirali i menjali se tokom procesa, idejno i stvaralački, ali ponosna sam na sve te ljude koji nisu stali, nisu prestali da traju, čija je volja, snaga, energija i nadasve ljubav napravila jedno malo čudo na daskama koje život znače, a one upravo to i znače – život. Ako zakotrljaš zrno smisla moraš dobiti biser. Ostaje da se vidi šta će Misuri reći publici, jer to je jedino validno merilo“, rekla je ona.

Reditelj Rizeski, koji radi u Narodnom pozorištu u Ohridu, rekao je da ga je, kada je pročitao tekst, začudilo da takav komad već nije negde postavljen, jer se potpuno uklapa u stvarnost i oslikava na tragikomičan način „apokaliptičnu grotesku“.

Damjan Diklić, koji u predstavi igra ulogu Alasa, rekao je da njegov lik „peca ljudske duše i ribe“.

„Misuri je reka u Americi, ali bi mogla da bude i današnji Dunav. Ja igram Alasa koji peca ljudske duše i ribe. Stojim i bacam udicu, posmatram šta se dešava na obali reke… Super je dok spremamo predstavu, reditelj je simpatičan, a Anika stroga ali pravedna. Super se družimo i na probama u Teatru Levo, a i van proba. Voleo bih da korona prestane i da igramo što više puta“, rekao je Diklić.

U planu je da predstava bude izvodjena tokom novembra, svake nedelja, uz poštovanje mera propisanih zbog pandemije korona virusa.

Predstavu je pomogla amabasada Belgije, a ambasador te zemlje Adam Kun rekao je da u teškim vremenima u kojima se svi nalazimo sektor kulture zahteva stalnu pažnju i podršku u cilju održavanja aktivnosti i prevazilaženja pandemije korona virusa.

„Kultura, uključujući pozorište, je ključna u pružanju dodatne energije da preživimo ovo iskušenje, ne samo fizički, već i da ostanemo mentalno zdravi“, rekao je Kun.

