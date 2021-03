Premijera Kantona SA sramota zbog indoletnosti Vlade FBiH

SARAJEVO – Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto izjavio je da je morao da napusti sastanak sa predstavnicima vlade Federacije BiH o nabavci vakcina protiv korona virusa i pogoršanoj epidemiološkoj situaciji jer mu je, kako kaže, bilo neprijatno i bilo ga je sramota zbog svega što je čuo.

Kako prenosi sarajevski portal Klix, Forto je oštro kritikovao federalnu vladu zbog indolentnosti u procesu nabavke vakcina.

Ocenivši da je sastanak bio beskoristan, Forto je rekao da je razočaran.

„Najbolje ću to opisati jednom hrvatskom rečju, a to je ‘susramlje’. To je kada je vama neugodno, zbog nečeg što radi neko drugi. Meni je neugodno i mene je stid u smislu šta smo čuli o nabavci vakcina s federalnog nivoa“, rekao je Forto.

Objašnjavali su, kaže, koliko su dopisa poslali, s kim su razgovarali od velefarmacija, s kim su imali zoom sastanak.

„U martu 2021. godine oni razgovaraju o formiranju tela za nabavku vakcina. Ono što sam tamo čuo, nisam mogao da verujem. Način na koji nam je to prezentirano, nisam mogao da verujem i zbog toga sam ranije izašao sa satanka, jer je suštinski beskoristan“, zaključio je Forto, preneo je Klix.

(Tanjug)

