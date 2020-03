Preminuo poznati pevač, pre dva dana saznao da ima koronavirus (foto)

Američki kantri pevač i kantautor Džo Difi, preminuo je juče u 61. godini od komplikacija u vezi sa korona virusom, javljaju svetski mediji.

Joe Diffie passes away because of COVID-19 https://t.co/aCTKPoQOSO pic.twitter.com/dzaEXORyfW

— Manoranjan Khabhar (@MKhabhar) March 30, 2020