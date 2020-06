Prof. Belojević: Epidemija će potrajati i imaćemo talase (video)

Goran Belojević, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, izjavio je da kod koronavirusa „nije isključena mogućnost da je umešan i ljudski um, odnosno da je u pitanju kombinovanje virusa“. Prema njegovim rečima, „nije ispravno predviđati skori kraj epidemije, niti ćemo uskoro imati normalnu situaciju“.

„Ja sam pre tri meseca ovaj virus prozvao ‘pobesnelim psom‘. On se prvi put pojavio u takvoj formi, bez obzira što pripada grupi SARS virusa. Mnoge indicije govore da nije u pitanju prirodni događaj, da je u pitanju veštačka epidemija, i da nije isključena mogućnost da je u to umešan i ljudski um, odnosno da je u pitanju kombinovanje virusa. Ako je to u pitanju, onda će ovo potrajati. Imaćemo dugo ovakvih problema“, upozorio je Belojević.

Prema njegovim rečima, „nije ispravno predviđati skori kraj epidemije, niti ćemo uskoro imati normalnu situaciju“.

Kako je naveo, to bi značajno iskomplikovalo situaciju, i kod trajanja epidemije, mogućnosti izrade vakcine, kao i kod protivepidemijskih mera. Misli da su se kod nas prerano ukinule mere zabrane.

„Ovo što se uradilo kod nas je prerano, posebno sa skupovima. Nije vreme za odobravanje takvih manifestacija, a posebna greška je napravljena što je dozvoljeno okupljanje na severu i na jugu, na derbiju. To su epidemijske vrlo kritične situacije. Ljudi su stajali na vrlo malom prostoru, vrlo gusto, bilo je i alkoholisanja sigurno, ljubljenja i grljenja, tako da smo dospeli na naslovnice u svetu, kao negativan primer“, ocenjuje Belojević.

On kaže da je „Srbija to jedina uradila“, kao i da takav primer „ne možemo da vidimo nigde u svetu“.

„Možda je trebalo organizovati derbi, ali ne na taj način, možda dozvoliti ulaz samo na istok i zapad, i to svako drugo sedište prodavati“, navodi Belojević.

Prema njegovom mišljenju, „epidemija koronavirusa će potrajati, i imaćemo stalno ‘talase’ koji će ići gore i dole“.

On je upozorio da su žurke i javna masovna okupljanja potencijalna opasnost za širenje zaraze, jer većina građana više ne nosi maske. Zato je i predložio donošenje uredbe o obaveznom nošenju maski, ali taj predlog nije prihvaćen.

„Predložio bih da ne može da se uđe u Srbiju bez maske“

„Nošenje maski bi dovelo do smanjenja širenja virusa. Čak bi predložio da ne može da se uđe u Srbiju bez maske. Ako ne bi imali masku, mogli bi da je kupe na granici. Morala bi i temperatura da se kontroliše. Ne bi smeli da se puštaju ljudi u zemlju bez toga. Čini mi se da se Srbija prerano otvara“, navodi Belojević.

On različite brojke u saopštavanju podataka i umanjenje broja obolelih zbog promene metodologije Ministarstva zdravlja objašnjava time da je to „zdravstvena politika, a da to u nauci nije moguće“.

„Nije samo Srbija u pitanju. Veoma sam skeptičan sa podacima koje dolaze i iz Crne Gore i Hrvatske, da oni nemaju novih slučajeva, kao i smrtnih slučajeva. Znate kako, u Srbiji umire 250 do 300 ljudi dnevno. Od njih, pola umre u svojoj kući. Ovi podaci koje dobijamo, to su podaci iz bolnica. Ne postoje podaci o ljudima koji umiru u svojim kućama. Od tih, dve trećine su stariji ljudi. Mnogi od njih imaju zapaljenje pluća, ali se to ne zna da li je kovid ili ne“, ističe profesor Medicinskog fakulteta.

Zbog svega toga, kako kaže, kod nas i u svetu je na delu „potcenjivanje“, i siguran je da svuda ima značajno veći broj umrlih i obolelih, od onoga što je zvanično prikazano.

Ocenio je da je za utvrđivanje broja obolelih od ogromne važnosti količina testiranih osoba u jednoj država, kao i da Srbija ima dobre rezultate.

On potez Grčke, koja je odlučila da ne dopusti našim građanima da uđu u tu zemlju, ocenjuje kao „interesom“ ove zemlje, jer „svaka zemlja bira šta je za nju najbolje“.

„Srbija se tu ponaša suviše samarićanski, Srbija se otvara, a sve druge zemlje se zatvaraju“, istakao je Belojević.

„Kako epidemija odmiče, imunitet će jačati i štititi će nas, ali će i nadalje ljudi umirati“, zaključio je Belojević.

(N1)

