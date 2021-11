Profesorka zabrinuta: Da li će COP26 dovesti do skoka zaraze?

EDINBURG – Profesorka iz Škotske Devi Sridhar izrazila je zabrinutost zbog velikog broja ljudi koji su prisustvovali samitu COP26 u Glazgovu i mogućeg skoka broja zaraženih kovidom-19.

Profesorka globalnog javnog zdravlja na Univerzitetu u Edinburgu rekla je da je bila uznemirena kada je videla slike stotine ljudi u neposrednoj blizini, jer je poznato koliko je osetljiva situacija sa korona virusom, prenosi Gardijan.

Upitana o delegatima koji su čekali u redovu, profesorka Sridhar za „BBC Good Morning Scotland“ je rekla:

„Zaista je zabrinjavajuće, ove nedelje sam bila prilično zabrinuta gledajući sve te slike i znajući koliko je krhka situacija.“

Ona je navela da se dosta dugo kontroliše situacija sa korona virusom, te da nije sigurna šta će se desiti posle ovolikog skupa.

„Dosta dugo kontrolišemo situaciju. Možemo li je kontrolisati i posle ovog velikog skupa? To je pitanje. Da li će taj skup dovesti do skoka broja zaraženih, da li će dovesti do novog talasa pandemije, da li će zapravo mere biti dovoljne?,“ upitala se profesorka.

(Tanjug)

