Prognoza eksperata: Uskoro 16.000 novozarazenih u Austriji

BEČ – Četvrti talas korona virusa u Austriji polako pada, a eksperti upozoravaju da bi zbog pojave omikron soja moglo doći do novih rekordnih dnevnih brojeva novozaraženih.

„Aktuelno smirivanje je zatišje pred buru“, tvrde eksperti tela za prognozu razvoja kovid-19.

Pojava omikron soja, prema njima, zbog povećanog potencijala širenja, ukazuje da će biti premašeni rekordi četvrtog talasa epidemije.

To bi, naglašavaju, moglo, ako se ostvare pesimističke procene, da se dogodi već početkom januara.

Na vrhuncu četvrtog talasa, 19.novembra, u Austriji je registrovano više od 15.800 novozaraženih u 24 sata.

Ako se ostvare prognoze eksperata, za samo par nedelja ponovo bi trebalo računati na više od 16.000 novozaraženih dnevno.

Kako će se to odraziti na bolnice, eksperti ne mogu da prognziraju, zbog nedostatka podataka o omikron soju.

Do katoličkog Božića prognoziraju smanjenje broja novozaraženih na oko 2.100 do 3.450 novozarzazenih.

Očekuju da će do kraja godine doći do osetljivog pada hospitalizovanih kovid19 pacijenata na 790 do 1.280.

(Tanjug)

