Pronađeni zapečaćeni i netaknuti kovčezi stari 2.500 godina (foto, video)

Egipatsko Ministarstvo turizma i relikvija potvrdilo je otkriće 13 drvenih kovčega u netaknutom stanju, koji su stari najmanje 2.500 godina i zapečaćeni od kada su prvi put pokopani. A verovatno ih ima još.

شعور لا يقارن كلما تشهد كشف اثري جديد،

انتظروا الاعلان عن كشف اثري جديد بسقارة، شكرا لزملائي بالوزارة.

An indescribable feeling when you witness a new archeological discovery.

Stay tuned for the announcement of a new discovery in Saqqara

Thank you to my colleagues in the ministry pic.twitter.com/RpgK6TmREo

— Khaled El-Enany (@KhaledElEnany6) September 6, 2020