Proširena istraga o Đokoviću

Odluka o tome da li će Novak Đoković biti deportovan iz Australije najverovatnije neće biti donešena danas.

Novak se protekle noći oglasio zvaničnim saopštenjem u kom je pokušao da pojasni šta se dešavalo u decembru kada je dobio pozitivan test na koronavirus.

Ministarstvo sada ispituje validnost dokumenata i eventualno kažnjavanje Đokovića zbog toga što je, kako je sam rekao, greškom agenta koji je popunjavao aplikaciju, dao netačan podatak u vezi sa putovanjima.

Ta kazna mogla bi da bude i drakonska i u pitanju je čak i do pet godina zatvora, prenose australijski mediji.

Takođe, ispituje se i vreme izdavanja rezultata testova koje su pojedini mediji doveli u pitanje.

Mediji u Australiji prenose da je pravni tim najboljeg igrača sveta podneo pravne podneske koji su relevantni za eventualno ukidanje njegove vize.

Portparol ministra za emigraciju Aleksa Hoka je dao kratku izjavu tim povodom.

„Naravno, to će uticati na vremenski okvir za konačnu odluku“, poručio je.

Novak je u međuvremenu nastavio sa pripremama, pošto je odradio još jedan trening u Rod Lejver areni.

Posle svega, teško je reći kakav će biti epilog ove priče koja traje već više od nedelju dana.

Ministar Hok ima pravo da, bez obzira na sudsku odluku, kojom je Novaku vraćena viza, po članu 133c Zakona o migraciji, donese odluku o njegovoj deportaciji.

