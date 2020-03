Proverite: Da li imate koronavirus ili ste samo anksiozni?

Pre nego krenete da paničite zapitajte se da li ste možda anksiozni?

Osećate vrućinu i da se znojite? Teško dišete? Suva su vam usta? Ne dozvolite da prvo što vam padne na pamet bude: „O, Bože, imam korona virus“. Možda imate napad panike.

Osećaj anksioznosti usred pandemije COVID-19 treba očekivati. U teškim smo vremenima, gomila informacija i dezinformacija i strah od toga šta se dešava i šta bi se moglo dalje dogoditi. Ali dok vas brinu misli o korona virusu, možda nećete moći da identifikujete fizičke znake borbe sa anksioznošću – koji, frustrirajuće, mogu biti slični simptomima korona virusa.

To može izazvati opasan ciklus napada panike i anksioznosti. Brinete o korona virusu, pa vaše telo stvara ono što oseća, i to i projektuje, nalik simptomima korona virusa, što onda uzimate kao dokaz da u stvari imate korona virus… što dovodi do više anksioznosti i pogoršanja simptoma. Rani simptomi korona virusa uključuju temperaturu, suv kašalj, kratkoću daha i grlobolju.

Simptomi napada panike su:

– ubrzani rad srca

– povećano znojenje

– kratak dah

– bolovi u grudima

– drhtavica

– dezorjentisanost

– zujanje u ušima

– suvoća usta

– vrtoglavica

– trnci u prstima

– osećaj kao da ćete „umreti“

– osećaj „nepovezanosti“ sa telom

Dr Martina Paglia, sa „Međunarodne klinike za psihologiju“ kaže da je vrlo verovatno da mnogi ljudi razvijaju simptome slične korona virusu, jednostavno usled anksioznosti.

– Oni su toliko zabrinuti zbog neizvesnosti oko virusa, da će se uveriti da je samo pitanje vremena pre nego što se simptomi pojave – objašnjava ona i dodaje:

– Um nije u stanju razlikovati stvarnu i uočenu opasnost, a kada se osećamo ugroženo i ranjivo, adrenalin prodire kroz telo, uzrokujući pojačanu anksioznost i često izazivajući bol u grudima, kratkoću daha i osećaj vrućine. Ako imate istoriju anksioznosti i napada panike, podsetite se da je verovatnije da su vaši simptomi psihosomatski nego što ste zakačili virus. Kada osetite preopterećenost i pojave se fizički simptomi, pauzirajte i isprobajte neke tehnike uzemljenja. Ako se vaši simptomi ublaže nakon što ste opušteniji, možete biti uvereni da su oni posledica panike, a ne korona virusa – rekla je Dr Martina Paglia.