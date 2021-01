Prvi slučaj paralize posle Fajzerove vakcine

Zdravstvene vlasti u Meksiku pokrenule su istragu nakon što je mlada lekarka ostala paralizovana ubrzo nakon primanja Fajzerove vakcine protiv virusa korona. Njena porodica je tražila da se sprovedu dodatna istraživanja.

Karli Sesiliji Perez delimično su se paralizovale ruke i noge samo nekoliko sati nakon što je 30. decembra primila vakcinu kompanija „Fajzer“ i „Biontek“ i ona je odmah prebačena na intenzivnu negu bolnice u meksičkoj državi Novi Leon. Prema navodima medija, ona je imala i poteškoće u govoru.

Perezova je pola sata nakon primanja vakcine imala i niz napada, osip na koži, slabost i poteškoće sa disanjem i tada joj je preliminarno dijagnostikovan encefalomielitis (upala mozga i kičmene moždine).

Ona je sada u stabilnom stanju i više nema napade, ali je njena porodica zatražila dodatna ispitivanja radi utvrđivanja potencijalno skrivenih neželjenih dejstava Fajzerove vakcine protiv virusa korona, kao i dalju analizu njenog stanja kako bi se utvrdilo da li je imala bilo koje alergije koje su mogle pokrenuti ekstremnu reakciju, prenosi RT.

„Ne insistiramo na tome da je to izazvala vakcina. Međutim, neophodno je razjasniti da li je to povezano sa primanjem vakcine. Ne tvrdimo da je to bio razlog. Trebalo bi da se urade istraživanja da bi se to potvrdilo“, rekao je Karlos Palestino, rođak lekarke.

Pre vakcinisanja, Perezova je navodno imala neželjene alergijske reakcije na antibiotike trimetoprim i sulfametoksazol koji kod nekih pacijenata mogu izazvati napade, osip na koži i anafilaktički šok.

U decembru 2020. američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti zabeležili su najmanje četiri slučaja delimične paralize lica (Belova paraliza) kod osoba koje su primila Fajzerovu vakcinu.

Međutim, meksičko Ministarstvo zdravlja tvrdi da tokom ispitivanja Fajzerove vakcina na ljudima nije zabeležen nijedan slučaj encefalitisa (otoka mozga).

Perezova će ostati pod nadzorom, a i dalje uzima terapiju, uključujući steroide i antikonvulzivne lekove kako bi smanjio rizik od ponovljenih neželjenih efekata.

Porodica Perez kaže da su alarmirali javnost kako bi skrenuli pažnju na slučaj u nadi da će mlada lekarka biti izlečena i da će drugi biti pošteđeni sličnih neželjenih dejstava, naglašavajući da ne pokušavaju da odvrate javnost od vakcinacije.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.