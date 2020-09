Putovanje koje menja život: 20.000 km, 18 zemlja, 70 dana – autobusom

Ekspedicijska kompanija Adventures Overland nada se da će njihova ideja o organizovanju putovanja autobusom iz indijske metropole Nju Delhija do Londona zaživeti kod svih ljubitelja avantura.

The World’s Longest Bus Route is launching next month, taking riders on a trip from New Delhi, India to London, England. It covers 18 countries and lasts 70 days.

