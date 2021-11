Raste broj zaraženih u školama

BEČ – U Austriji broj infekcija korona virusom među decom od šest do 14 godina nalazi se u velikom porastu.

Prema podacima Agencije za zdravstvo i bezbednost ishrane (AGES) sedmodnevna incidencija, koja pokazuje broj novozaraženih po 100.000 stanovnika, prošle nedelje porasla je kod mladih od šest do 14 godina na čak 2.425,6.

To je rast od 59,75 odsto u samo nedelju dana, i rast od 99,74 odsto u poslednje dve nedelje.

Time je ova grupa stanovništva u međuvremenu najpogođenija infekcijom korona virusom, a lokdaunom, koji je stupio na snagu od ponedeljka nisu zatvorene škole, već se nastava odbija normalno uz mogućnost opravdanog odsustva koje koristi samo jedna četvrtina đaka.

Posle ove grupe širenjem virusa pogođena je i starosna grupa između 35 i 44 godine sa incidencijom od 1.382,6, pa onda slede mladi od 15 do 24 godine sa 1.321.

Kod generacije starije od 85 godina incidencija je svega 434,2, kod onih od 75 do 84 godine 465,5, a kod dece mlađe od šest godina 482,5.

Kada je reč o stopi vakcinisanosti starosna grupa od 12 do 14 godina ima stopu od 36,17 odsto, od 15 do 24 godine 64,01 odsto, a od 25 do 34 je stopa 64,79.

Kod grupe od 35 do 44 godine stopa vakcinisanosti je 69,73 odsto, a kod seniora od 75 godina je 90 odsto potpuno imunizovano.

U Beču je nedavno počela vakcinacija dece od pet do 12 godina i bez odobrenja Evropske agencije za lekove (EMA), i stopa vakcinisanosti je 0,32 odsto.

Očekuje se da će EMA u četvrtak odobriti primenu vakcine Biontek-Fajzer za decu od pet godina.

(Tanjug)

