Ražnatović: Neprihvatljiv predlog klubova za plate igrača

BEOGRAD – Najpoznatiji košarkaški menadžer i vlasnik agencije Beobasket Miodrag Ražnatović izjavio je da je neprihvatljiv predlog da se igračima isplati samo deo iz ugovora pre proglašenja pandemije korona virusa.

Pandemija je stopirala je sva košarkaška takmičenja u Evropi, zbog čega klubovi nemaju očekivane prihode , što je dovelo do toga da se traže rešenja za plate košarkaša.

„Pre svega, nema argumenata da trenutna suspenzija svih takmičenja zbog pandemije pada pod kategoriju ‘nepredvidivih okolnosti’, pravno nazvanih – ‘force majeure’, odnosno viša sila. Drugo, takođe nema argumenata da evropski ugovori nemaju kaluzulu koja reguliše te nepredvidive okolnosti, čineći naše ugovore drugacvijim od onih u NBA“, navodi se u saopštenju Ražnatovića, objavljenom na sajtu agencije Beobasket.

Dodaje se da se „situacija mora rešiti u skladu sa opštim načelima zakona, a posebno je važno za sve ugovore, koji potpadaju pod BAT jurisdikciju, da se moraju rešiti u skladu s principom ‘ex aequo et bono’, tačnije jednakost, pravda, pravičnost.“

„Po mom mišljenju, situacija nije komplikovana. Košarkaši su već zaradili 70 odsto svojih plata, što znači da je ostalo da im se isplati još 30 odsto. Nezvaničan predlog Evroligaških klubova je da se isplati 67 odsto vrednosti ugovora, prevedeno samo ono što su do sada košarkaši zaradili. To je definitivno neprihvatljivo jer takav predlog stavlja sve negativne efekte trenutne situacija samo na košarkaše.“

Ražnatović ističe da „nije prihvatljivo ponuditi kao objašnjenje činjenicu da klubovi nemaju prihode i da zbog toga igraci nece biti plaćeni.

„Ovo predloženo rešenje ostavlja košarkaše bez ikakvih primanja, što se ne može smatrati ravnopravnošću i korektnošću. Nadalje, nezvanični predlog je suprotnost ‘jednakosti, pravde i pravicnosti’ (ex aequo et bono) i može se reći da se sa sigurnošcu neće biti prihvacena. S obzirom da pričamo o 30 odsto ugovora, uveren sam da ce šteta biti bollje da se deli na jednake delove. To znači da je na klubovima da isplate 15 odsto, što znači da ce košarkaši primiti 85 odsto od onoga što su na početku sezone potpisali“, poručio je Ražnatović, uz konstataciju da predlog Udruženja košarkaša Evrolige, koji će navodno zatražiti 80 odsto plate, po njegovom mišljenju, nije zadovoljavajući.

