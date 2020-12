RCC i UNDP pokreću inicijativu za ekonomsko osnaživanje žena na Zapadnom Balkanu

Veće za regionalnu saradnju (RCC) objavio je danas da sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) pokreće inicijativu „Ekonomsko osnaživanje žena: Područja zajedničkog delovanja na Zapadnom Balkanu“, čiji je cilj da se unapredi saradnja različitih aktera i pomogne sistematska promena u rešavanju rodnih nejednakosti, kao i zajednička priprema inicijativa za ekonomsko osnaživanje žena.

Glavni cilj inicijative RCC-a i UNDP-a je da se potaknu reforme kojima će se pomoći veće učešće i vodjstvo žena u privredi, što bi dovelo do smanjivanja rodnih razlika i razvoja regiona, navede je u saopštenju.

Kako je precizirano, to znači veće učešće žena na tržištu rada i preduzetništvu može dovesti do povećanja BDP-a Zapadnog Balkana od do 20 odsto, da će liderstvo žena u politici i privredi podstaći inovacije i rast, da veća zastupljenost žena znači bolji kvalitet upravljanja, te da veći broj žena na rukovodećim mestima u firmama dovodi do održivog, profitabilnog rasta.

Ukazano je da 40 odsto svih zaposlenih na Zapadnom Balkanu čine žene, ali više od 23 odsto njih nema sigurne poslove.

Samo 27,5 odsto vlasnika firmi na Zapadnom Balkanu su žene, koje čine tek 14,2 odsto rukovodstva firmi, navedeno je u saopštenju.

Istaknuto je i da je udeo žena u zanimanjima u područjima nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike 14 odsto zbog rodnih stereotipa, razlika u platama i rodne pristrasnosti, što, kako je navedeno, sprečava veliki broj devojaka u regionu da se odluči za obrazovanje u ovim područjima.

Najavljeno je da će sutra biti održan onlajn skup, na kome će biti obeleženo pokretanje inicijative, a biće predstavljeni trendovi i analize uticaja korona virusa na ekonomsko osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost na Zapadnom Balkanu, dok će se na panelu na visokom nivou sa kreatorima politika i stručnjacima, predstavnicima akademske zajednice i civilnog društva razgovarati o daljim koracima.

(Beta)

