Rekordnih 2.179 slučajeva korona virusa u Japanu

TOKIO – U Japanu je danas zabeleženo rekordnih 2.179 novih slučajeva korona virusa, što je prvi put da je u toj zemlji prijavljeno više od 2.000 zaraženih na dnevnom nivou od početka pandemije.

Prethodni rekordan broj zaraženih registrovan je 14. novembra, kada je taj broj iznosio 1.723, podseća AP.

Japanski premijer Johišide Suga pozvao je građane da budu maksimalno oprezni, ali nije najavio nova ograničenja putovanja ili poslovanja.

Suga je rekao da je naložio ministrima da urade sve što je u njihovoj moći kako bi sprečili da broj zaraženih eskalira i pozvao na nošenje zaštitnih maski.

On je dodao da će vlada nastaviti da daje podsticaje turizmu i kampanji za obedovanje „Go to eat“. On je dodao da bi ta kampanja, čiji je cilj da podrži turističku i restoransku industriju, trebalo da bude ograničena na grupe od četiri osobe.

Suga je zatražio od ljudi da nose maske dok jedu, a da ih sklanjaju samo kada treba da unesu hranu.

U odnosu na mnoge druge zemlje, Japan se dobro borio sa korona virusom, pošto je od početka pandemije prijavio 122.966 slučajeva i 1.922 preminulih.

Međutim, u poslednje vreme zabeležio je porast u broju obolelih.

Rekordan broj zaraženih prijavljen je šiorm zemlje, ali i u Tokiju, prestonici i najvećem gradu Japana.

Vlada Tokija prijavila je danas rekordna 534 nova slučaja korona virusa i podigla nivo uzbune na crveni nivo, najviši na skali od četiri.

Prethodan rekordan broj obolelih u Tokiju zabeležen je u sredu, njih 493.

(Tanjug)

