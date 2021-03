Ristović: Gradjani su pobedili u Zaječaru i poručili da žele promene

Infektolog Nenad Ristović koji je na lokalnim izborima u Zaječaru sa svojom listom u nedelju osvojio skoro 30 odsto glasova izašlih birača, rekao je večeras da to znači da su „gradjani pobedili i poručili da žele promene“ i da „dodju drugi ljudi koji će raditi u njihovom interesu“.

„Ovi koji su sprovodili vlast u gradu, krijući se iza Srpske napredne stranke (SNS), moraju da odu. Nećemo iživljavanje, samovolju i gradonačelnika koji želi da je sudija i kadija“, rekao je za TV N1 Ristović, javnosti poznat jer je predsedniku Srbije Aleksandaru Vučiću vratio medalju dodeljenu za borbu protiv epidemije korona virusa.

Objasnio je da su do izbora u nedelju, u Zaječaru „dve grupacije“ imale 36 mandata u gradskoj skupštini, od ukupno 50: SNS i pokret sadašnjeg gradonačelnika Boška Ničića koji je pristupio stranci Vučića brzo posle prošlih lokalnih izbora iako je na njima pobedio.

„Oni su sad zajedno osvojili 43,19 odsto glasova, ili 24 mandata, dakle mnogo manje nego što su imali, a lista grupe gradjana s mojim imenom 28,8 odsto glasova, ili 16 mandata“, rekao je Ristović navodeći da „s takvim ljudima nema saradnje“, odnosno koalicije.

Govoreći o „funkcionerskoj kampanji“, naveo je se prethodne četiri godine „ništa nije radilo“, dok je pred izbore osam ministara došlo u Zaječar, kao i premijerka Ana Brnabić i predsednik Vučić, i da su u poslednjih mesec i po počeli radovi po selima, ali „tako loše, da bolje i da nisu počeli“.

Na pitanje šta bi savetovao opoziciji za predstojeće lokalne izbore u Beogradu, rekao je da su gradjani Zaječara gledali i razmišljali o tome ko će ih voditi u gradu.

„Ja sam običan čovek iz male sredine koji samo teži da onaj pricip koji primenjuje u svome poslu – pomoći čoveku, primenjuje u ovom delu gde se bavim socijalnom, komunalnom politikom. Ja ne bih uspeo da nema gradjana koji veruju meni i drugima s kojima sam na listi“, rekao je Ristović.

Objasio je da gradjani Zaječara žele radna mesta, ulaganje u poljoprivredu kako bi mladi ostali na selu, uslove za razvoj male privrede.

Na pitanja o epidemiji, rekao je da se vakcinisao jer, kao lekar, zna korist od toga, a to je učinio i za primer drugima.

„To je najbolji način da se zaštite od korone. Ne želim da razgovaram sa onima koji su protiv vakcinacije, osim ako se dvoume zbog hronične bolesti iii svojih godina“, rekao je Ristović koji je u emisiju došao s posla u bolnici.

Ocenio je da je 5.500 novozaraženih u jednom danu u Srbiji veliki broj, i da će pet ili 10 odsto njih odmah, ili za dan-dva, morati na hospitalizaciju.

Na pitanje o protivepidemijskim merama, on je rekao da ne bi voleo da „politika doktore deli na one koji su miljenici i one koji su protivnici“.

„Za jedan sto moramo sesti svi, moramo doneti mere koje će se bazirati na naučno dokazanim dostignućima – to su argumenti koji se ne mogu pobiti, niko to svojevoljno ne može promeniti i to se zove doktrinom. Da napravimo doktrinu koja odgovara našim mogućnostima, našem trenutku i našoj populaciji“, rekao je Ristović.

(Beta)

