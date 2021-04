Rizik od zaražavanja korona virusom veći iz tri razloga

Epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović izjavio je danas da će rizik od zaražavanja virusom korona biti veći nego obično tokom Vaskrsa i Prvog maja i upozorava da tokom praznika ne smeju da se ponove greške iz februara.

Tiodorović poziva da se i tokom praznika poštuju mere, jer bi, u suprotnom, kako kaže, Srbija mogla da padne u ozbiljne probleme.

Uprkos tome, smatra da će mere protiv virusa korona ostati iste tokom prvomajskih i uskršnjih praznika, a za Sputnjik napominje da će jedina izmena biti to što se učenici starijih razreda osnovnih škola i srednjih škola od ponedeljka 19. aprila vraćaju u klupe.

Tiodorović ističe da će i uz vakcinaciju rizik od zaražavanja u narednom periodu biti veći iz tri razloga.

Prvi su ljudi koji ne znaju da su bolesni jer ne žele da se testiraju, drugi su oni koji će iz rizičnih inostranih područja doći u Srbiju za praznike, a treći je lepo vreme.

„Kad se pojavi cifra od dve, dve i po hiljade, pa to deluje dosta dobro u odnosu na onih četiri, pet hiljada, to ipak ne znači da je to potpuno sigurna situacija. Moramo biti vrlo oprezni. Ovo je trenutak kada treba pokazati ne samo disciplinu u poštovanju mera, nego i uzdržanost u njihovom popuštanju“, rekao je Tiodorović.

Ističe da ukoliko uspemo da smanjimo broj novoobolelih tako da na dnevnom nivou bude dijagnostikovano ispod hiljadu pozitivnih, onda možemo da kažemo da imamo poboljšanje.

On je podsetio da su mere do sada popuštane tri puta, uprkos protivljenju medicinskog dela Kriznog štaba, i da je to dalo loše rezultate, pogotovo tokom februara, u vreme Sretenja.

(Tanjug)

