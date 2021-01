RS: Povećan broj hospitalizovanih kovid pacijenata

BANJALUKA – Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić rekao je da je u ovoj ustanovi u poslednjih nekoliko dana povećan broj hospitalizovanih pacijenata obolelih od korona virusa.

On je istakao je da su brojni uzroci zbog kojih je sada više kovid pacijenta u bolnicama.

„Pre svega proslave Nove godine, ali i okupljanja povodom ostalih prazničnih dana su razlog za to. Takođe, problem predstavljaju i skijališta“, naglasio je sinić Đajić, gostujući za RTRS.

Đajić je naveo da je i ranije upozoravao da može doći do većeg priliva pacijenata.

„Na neki način, mi smo to očekivali i to se vidi u poslednja dva do tri dana. Juče smo imali oko 140 pacijenata na pregledima, a 30 smo morali da primimo na lečenje. Imamo i težih kliničkih slika i jedan broj pacijenata je već na respiratorima“, naveo je Đajić.

On je naglasio da zdravstveni radnici vode neprekidnu borbu protiv korona virusa i ponovo uputio apel građanima.

„Apelujem na građane, u ime zdravstvenih radnika, da se pridržavamo mera i da smanjimo broj inficiranih ovim virusom, Tako ćemo omogućiti bolje funkcionisanje Republike Srpske i manje troškove u zdravstvenom sistemu. Takođe, cilj je da se polako vraćamo normalnijem i kvalitetnijem životu, kao i podizanju ekonomije“, rekao je Đajić.

