Rudan: Incident u B. selu javno podsticanje na nasilje i mržn

ZAGREB – Hrvatska književnica Vedrana Rudan ocenila je u tekstu na svom blogu da u Hrvatskoj u vreme kada se zemlja suočava sa teškom situacijom u vezi sa korona virusom, udarne vesti ne bi trebalo da budu one koje se odnose na incidente kao što je bio događaj u Borovom Selu gde je grupa navijača uzvikivala „Ubij Srbina“.

Rudan smatra da se incident nije desio slučajno.

Ističe da se u Hrvatskoj ništa ne odvija spontano, a da će momci koji „nemaju kune u džepu za pivo i sendvič urlati štagod naručiocima padne na pamet“.

Konstatuje i da nećemo saznati ko su naručioci.

„Grupa divljaka je u Borovom Selu u pratnji policije urlala: Ubij, ubij Srbina. Navodno navijači. Narušavali su javni red i mir. Normalnima je jasno da je to bilo kazneno delo javnog podsticanja na nasilje i mržnju. Za takvo nedelo predviđena je kazna do tri godine zatvora, za organizatore do pet“, piše Rudan.

Pitajući se šta bi ovde i danas u Hrvatskoj zaista trebalo da bude prelomna vest, ona ukazuje na to da dnevno od korona virusa umre „pun autobus ljudi, onaj veći“.

„Kad neko umre od korone, njegovi najbliži uglavnom nisu vakcinisani i moraju ostati u karantinu. Pogreb smeju organizovati tek nakon nekoliko dana. Mrtvaci se gomilaju. Bolnice nemaju dovoljno frižidera, pa uskaču groblja koja takođe nemaju dovoljno frižidera, pa uskaču…Gde se smrzavaju naši pokojnici? U mesarama? Velikim trgovačkim centrima? Zatvorenim hotelima? Možda sam perverzna, ali baš ne bih želela ležati mrtva, žuta i kruta između dva goveđa buta“, piše Rudan.

Ona je u tekstu nabrojala nekoliko afera koje su uznemirile hrvatsku javnost, te istakla da ljudi umiru od gladi, da im je dosta i korone i karantina, da nema kulture ni hemoterapije, nema posla, nema nade, ali da „ima samo kriminalaca na vlasti koji međusobno dele plen, a sve ga je manje“.

„Ipak, dok god u Hrvatskoj bude nešto što se može ukrasti, vodiće se krvave bitke između razbojnika koji nikad nisu i nikad neće odgovarati nizašta. Zašto i bi? Hrvati su vo koji jedva čeka da ga tresne malj da najzad izdahne pa odahne“.

Na kraju teksta vraća se na incident u Borovom selu i pita se ko bi ubio Srbina „kad bi zaista trebalo danas u Hrvatskoj krenuti u lov na Srbina“.

„Hrvatska odavno nije zemlja lovaca. Hrvatska je zemlja mrtvaca“, zaključuje Rudan.

