SAD upozorile građane da ne putuju u CG zbog korona virusa

PODGORICA – Crna Gora se, uz Centralno Afričku Republiku i Avganistan i još neke zemlje, našla na listi država koju s SAD obeležilečetvrtim, najvišim stepenom upozorenja građanima da u te zemlje ne putuju zbog loše epidemiološke situacije.

Podgorički portal CdM podseća da je situacija u Crnoj Gori alarmantna još od pre nekoliko dana kada je Stejt department 16. februara na osnovu obaveštenja Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (The Centers for Disease Control and Prevention – CDC) izdao Upozorenje za američke državljane Nivoa 4 za Crnu Goru zbog COVID-19 epidemiološke situacije -“Ne putuj“.

Na taj način, navodi portal, Crna Gora je u 2021. godini, zajedno sa Indonezijom, Centralno Afričkom Republikom, Avganistanom, Irakom, Alžirom, Bolivijom, Bocvanom, Burmom (Mjanmar) i Ostrvima Turks i Kaikos, „dobila“ najviši nivo upozorenja zbog rizika opasnih po život.

Ovim upozorenjima, Sjedinjene Američke Države jasno upućuju svojim državljanima da situaciju u Crnoj Gori vide kao krajne alarmantnu, ali i da se ne očekuje brzo poboljšanje situacije, preneo je ovaj medij.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.