Šalenberg:Moramo biti svesni-ovo leto je drugačije od ranijih

BEČ – Ministar inostranih poslova Austrije Aleksander Šalenberg izjavio je danas da za zvanični Beč nije bila laka odluka o stavljanju država Zapadnog Balkana, uključujući Srbiju, na listu zemalja za koje i dalje nisu otvorene granice, ali je na nju bio primoran zbog rastućeg broja novozaraženih korona virusom.

„Našoj odluci prethodila je, kao i kod ranijih odluka, intenzivna konsultacija sa Ministarstvom zdravlja, unutrašnjih poslova, kabinetom kancelara. To stvarno nije bila laka odluka za nas, jer znamo da u našoj zemlji živi veliki broj građana poreklom sa tog prostora, ali smo, nažalost, videli rast broja zaraženih povratnika“, rekao je Šalenberg za Tanjug.

On je, vezano za odluku da se granice Austrije ne otvore za zemlje Zapadnog Balkana, ukazao da se na primeru Hrvatske i Slovenije, ali i Austrije, može primetiti da su se ljudi koji su boravili u regionu vratili zaraženi.

„I u zemljama Zapadnog Balkana vidimo povećanje obolelih. Te brojke su nas naterale na preduzimanje ovog koraka“, dodao je Šalenberg.

Kazao je da je svestan da će ta mera pogoditi mnoge u Austriji, koji imaju veze sa regionom, jer mesecima nisu mogli da vide svoje porodice.

„Nadali smo se da će to biti moguće na leto, ali problem je i dalje tu, nalazimo se i dalje u globalnoj pandemiji“, dodao je Šalenberg.

Šalenberg je istakao da Austrija prati detaljno razvoj situacije u svakoj državi pojedinačno i da će za svaku državu pojedinačno, na dve nedelje, analizirati stanje.

„Mere će biti na snazi samo onoliko koliko bude nilo potrebno“, naglasio je on.

Šalenberg je kazao da su ambasadori o austrijskim merama informisali države i preneo da i on ima danas niz kontakata sa kolegama iz regiona.

Objasnio je da su i dalje u obavezi svi koji se u Austriju vrate iz zemalja Zapadnog Balkana da se podvrgnu PCR testu ili da odu u dvonedeljni karantin.

Ukazao je da je austrijski ministar za rad sa socijalnim partnerima izradio priručnik u kojem jasno stoje radno pravne posledice ako neko ode u zemlju za koju važi upozorenje za putovanje, a to može da se tiče isplaćivanja plate u slučaju sprečenosti povratka na posao.

„Moraju svi biti svesni da mogu postojati posledice ako neko suprotno upozorenju ipak putuje u neku zemlju i onda zbog eventualnog zatvaranja granica ili karantina ne može na vreme da se javi na posao“, kazao je Šalenberg.

„Svestan sam da je mnogo ljudi pogođeno ovom merom, ali svi mi smo, verovatno, imali drugačije planove za ovo leto. Moramo, međutim, biti svesni da je leto 2020. drugačije od prethodnih“, rekao je Šalenberg i dodao da je njegova preporuka građanima poreklom sa Zapadnog Balkana da ostanu u Austriji.

Šalenberg je istakao da to preporučuje pre svega zato jer ne postoji „kristalna kugla“ koja može da predskaže stanje, a i zato što virus „ne ide na odmor“.

„U martu smo videli koliko brzo može doći do zatvaranja granica i prekida drumskog i aviosaobraćaja. To se može desiti u roku od 24 sata, tako da preti opasnost da ostanete na drugoj strani granice“, upozorio je on.

Podsetio je da je Svetska zdravstvena organizacija u nedelju objavila da postoji novi rekord novih slučaja zaraze, i zbog toga moramo da spoznamo globalno da u borbi protiv korona virusa imamo još par meseci pred nama.

(Tanjug)

