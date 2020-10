Šćepanović: Imamo probleme, ali protiv Burža na pobedu

BEOGRAD – Dolazi nam Burž, ekipa koja je u specifičnoj situaciji jer je imala kolektivnu pauzu, ali nama je izuzetno važno da pobedimo i potvrdimo brejk iz Istanbula, kaže trener košarkaša Partizana Vlado Šćepanović.

Crno-beli sutra uveče u Evrokupu dočekuju francuski tim, koji je zbog problema sa korona virusom, odigrao samo dva meča u grupi.

„Korak po korak, evo stigosmo do polovine prve faze Evrokupa. Uz sve poteškoće sa kojima se ekipe susreću, nekako se gura dalje i svi se trudimo da igramo najbolje što možemo u datom momentu. Nama bi od velike važnosti bilo da pobedom potvrdimo brejk iz Istanbula i sa pozitivnim skorom dočekamo početak drugog dela grupne faze. Imamo svoje probleme, ali uprkos njima želimo da odigramo hrabro i odgovorno u oba pravca. Samo tako ćemo doći do cilja, a to je uvek pobeda“, istakao je Šćepanović za klupsku televiziju.

Iskusni Bek crno-belih Nemanja Gordić ističe da pauza koju je imao Burž može da bude mač sa dve oštrice.

„Dosta puta se posle pauze odigra na svežinu dobro. Mi se pripremamo za njih kao da te pauze nije ni bilo, oni su jako kvalitetna ekipa, igrali su u dobrom ritmu pre situacije koja ih je pogodila, tako da nas očekuje težak posao“, naglasio je Gordić.

Utakmica između Partizana i Burža igra se sutra od 20.30 sati.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.