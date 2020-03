„Sebični idioti“: Gomilali su hranu zbog korone, posledice su strašne (foto)

Kako prolazi vreme od paničnog kupovanja kad je počeo strah od koronavirusa, sve se češće pojavljuju posledice manije po prodavnicama.

to all the people in this great city of ours in Derby, if you have gone out & panic bought like a lot of you have & stacked up your houses with unnecessary items you don’t normally buy or you have bought in more food than you need, then you need to take a good look @ yourself pic.twitter.com/fpYdGBu6M4

Društvene mreže preplavile su fotografije na kojima voće, povrće i hleb ispunjavaju kante za smeće jer su se pokvarili. Većina njih stiže iz Velike Britanije, a paradoksalno, ta se zemlja tek sad suočava s problemima zbog koronavirusa, od kojeg je dosad preminulo više od 1.400 Britanaca.

Hleb, banane i piletina samo su neke od namirnica koje su se masovno kupovale, ali koje nisu doživele da ih iskoriste.

„Sebični idioti“, „Šta nije u redu s ljudima u ovoj zemlji?“, „Zašto bi iko bacio neotvorene konzerve, tu ih je bar desetak?“ i „Ko su ovi ljudi? besna sam“, tek su neki od stotina komentara na društvenim mrežama.

All those panic buyers who emptied the shelves and are now doing this should be fined!

Pictures taken by refuse collectors on their rounds!

Absolutely fuming!! 🤬 pic.twitter.com/8TCZWR3pl8

— James Howarth (@jimbo_lmr) March 28, 2020