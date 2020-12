Šef Bajonteka: Pandemija može da se zauzda do iduće zime

BERLIN – Velika je verovatnoća da će vakcina biti efikasna protiv nove mutacije korone, izjavio je Ugur Šahin, naučnik i šef kompanije Bajontek, čija je vakcina odobrena u EU.

On je za DW rekao da se nada imunizaciji stanovništva do iduće zime i da će za nekoliko meseci opasti stepen hospitalizacije starijih ljudi.

S obzirom na to da će EMA već šestog januara saopštiti odluku i o vakcini američke Moderne, to Šahinu daje nadu da bi uskoro na tržištu moglo da se nađe dovoljno vakcina da se do iduće zime pandemija stavi pod kontrolu.

On je ističe da je za to potrebno da se imunizuje 60 do 70 odsto ljudi.

Kada je reč o novom soju korona virusa koji je najpre primećen u Velikoj Britaniji, šef Bajonteka kaže da se još ne zna da li je on otporan na vakcinu.

„Još ne znamo, jer nismo obavili testove“, kaže Šahin i najavljuje da će u naredne dve sedmice Bajontek proveriti kakav je odgovor te mutacije na njihovu vakcinu.

On smatra da je visoka verovatnoća da će vakcina biti efikasna protiv novog soja virusa, jer je, iako ta varijanta ima višestruke mutacije, izmenjen samo jedan odsto relevantnog proteina.

„To znači da je 99 odsto isto, a naša vakcina izaziva imuni odgovor tako što napada protein virusa sa više strana“, dodao je naučnik.

(Tanjug)

