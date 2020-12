Šef FR avio grupe ADP: Ideja o vakcina pasošima već postoji

PARIZ – Šef avio grupacije ADP Ogist de Romane izjavio je da ideja o vakcina pasošima, odnosno vakcinaciji pre putovanja, već postoji za neke destinacije i da je postojala i pre pandemije korona virusa.

On je to rekao za televiziju BFM i dodao da ne zna da li će vakcinacija protiv korona virusa postati obavezna, ali da smatra da to nije nikakva nova ideja.

„Na primer, ne možete da putujete u Tanzaniju, a da niste vakcinisani protiv malarije. tako da ta ideja nije novina“, rekao je on.

(Tanjug)

