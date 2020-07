Šef UNESCO katedre: Jedino u Srbiji mere protiv epidemije radi jačanja vlasti

Srbija je jedina evropska zemlja za koju nema nikakve sumnje da je uvodila restriktivne mere za suzbijanje širenja epidemije korona virusa radi jačanja autokratske vlasti, utvrdjeno je u komparativnoj analizi UNESCO-a o reakcijama svih evropskih zemalja na pandemiju, rekao je danas profesor Vojin Rakić, šef UNESCO katedre za bioetiku za Evropu.

Već sada može da se kaže da su mere u ogromnoj većini evropskih zemalja bile proporcionalne opasnosti i da nisu uvodjene radi represije i restrikcija u oblasti ljudskih prava i sloboda, rekao je za N1 Rakić i naveo da su četiri zemlje pod sumnjom da su to činile, a jedna za koju nema nikakve sumnje da je to činila radi jačanja autokratske vlasti, to je Srbija.

„Srbija tu iskače u negativnom kontekstu, to je počelo proglašenjem vanrednog stanja u martu, za koje mnogi pravnici smatraju da je bilo nezakonito i tihi državni udar koji se dogodio. I tada je bila doneta i mera da samo iz jednog centra može da se izveštava o broju obolelih i preminulih, kasnije smo dobili verovatno objašnjenje za to u vidu činjenice, koja se do sada nije demantovala, da se vode duple evidencije: prva, u koju ima uvid nekoliko ljudi iz Kriznog štaba i premijerka i predsednik, i (druga) podaci koji se nama plasiraju“, kazao je Rakić.

To se nigde nije dogodilo, dodao je on i ukazao da to ide na štetu suzbijanja pandemije, a ne u korist suzbijanja pandemije.

Po još jednom pokazatelju je Srbija potpuno jedinstvena u Evropi, navodi Rakić, a to je da su izveštaji kriznog štaba i izjave ljudi koji su istupali iz kriznog štaba u javnosti dijametralno suprotne postale u jednom jedinom danu.

„Do tog dana opasnost nije postojala, a tog jednog dana se javio jedan epidemiolog koji je rekao da je situacija preteća, a to je bilo dan posle izbora. To govori o tome da možemo postavljati znak pitanja iznad toga da li su podaci koji su bili plasirani pre kampanje, uopšte autentični“, istakao je profesor.

On je rekao da i u drugim zemljama postoje razlike u računjanju broja preminulih od korona virusa, i naveo primer Belgije koja je sve koji su preminuli a imali su koronavirus i neku durgu bolest, vodila na listama kao pacijente preminule od Kovida-19, dok Nemačka, Holandija i druge evopske zemlje nisu tako računale.

„Ali to su razlike od nekoliko procenata, a u Srbiji je i u tom slučaju razlika 300 odsto. A ako se uzme da su svi koji su umrli, a imali su Kovid-19 i neku drugu bolest, preminuli od Kovida-19 – razlika je oko 600 procenata. Strahovite su diskrepancije“, ocenio je on.

Dodao je da su i izbori koji su organizovani takodje pokazatelj da je epidemija korišćena za potpuno druge svrhe od suzbijanja same epidemije. „Neke mere su potpuno ispravno donete, ali neke su donete radi utvrdjivanja autokratske vlasti“, kaže.

Rakić je rekao da je grešaka bilo izuzetno mnogo, a ključna greška je što nije struka odlučivala, već je bila podredjena željama političkih aktera. To je već loš znak, kaže, trebalo je struka da odlučuje, a političari da sprovode preporuke struke.

„A ovde do koje mere struka nije odlučivala vidi se po tome da, po svemu sudeći, deo lekara nije ni imao pristup bazi kojoj je BIRN imao pristup“, naveo je on.

Ocenio je i da lekari i medicinski radnici ovde „ginu kao na bojnom polju da bi sačuvali živote ljudi“, a da ih pritom politika tj. predstavnici režima podrivaju.

Rakić je zato uputio i poziv predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na dijalog sa njim u kojem bi mu izneo gde je sve napravljena greška u upravljanju krizom, podatke o dvostrukim evidenicijama, izborima, o tome šta je odgovornosi za smrt desetina ili stotina ljudi.

„Ja sam se čitavog života bavio naukom, a on politikom, neka se suoče nauka i politika, da pa vidimo gde će to da odvede“, rekao je Rakić, pozivajući i lekare da traže peticijom da struka odlučuje u ovoj situaciji, a ne politika.

„To politika neće moći da ignoriše, jer su im lekari neophodni. Dakle, lekari mogu da se suprotstave u ovoj situaciji“, zaključio je profesor Rakić.

(Beta)

