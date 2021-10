Selakovic: Uspesna poseta Slovackoj, interesovanje za ulaganja

BRATISLAVA – Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković završio je posetu Slovačkoj, ističući da je boravak u Bratislavi rezultirao konkretnim dogovorima, pre svega ekonomskim, budući da su slovačke kompanije itekako zainteresovane za ulaganja u Srbiju.

Tokom njegove posete, kompanija Heneken, proizvođač aluminijumskih komponenti, predala je Pismo o namerama, zainteresovana da otvori pogon u Srbiji, u kojem bi za početak zaposlila oko 100 ljudi.

Sumirajući posetu, Selaković je rekao da je poseta bila veoma uspešna, razgovori sa slovačkim zvaničnicima protekli u otvorenoj, iskrenoj, prijateljskoj atmosferi, i da Slovačka podržava Srbiju po pitajima od vitalnog značaja – u očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, pruža podršku dijalogu, kao i nedvosmislenu, jasnu i aktivnu podršku na planu evropskih integracija naše zemlje.

Dodao je da je jedan od značajnijih sastanaka, koji se nije ticao sfere politike, bio sastanak sa privrednicima – njih oko 20 iz tačno 11 kompanija koje su zainteresovane da svoj deo posla prenesu u Srbiju i u našoj zemlji otvore proizvodne pogone.

„I prvi rezultat je prvo Pismo o namerama, kompanije Heneken koja se bavi proizvodnjom aluminijumskih komponenti, a koje se sada u Srbiji uvoze. Kompanija je predala pismo, za početak imaju nameru da zaposle oko 100 radnika“, rekao je Selaković.

Dodao je da pre ovog sastanka, predstavnici te kompanije nisu imali nijedan susret sa zvaničnicima srpskih ministarstava privrede, trgovine ili spoljnih poslova, nit isa PKS.

„Juče je napravljen dogovor, odmah je sektor za ekonomsku diplomatiju ostvario kontakt sa predstavnicima te kompanije i dalje ćemo u saradnji sa državnim organima da radimo na realizaciji te investicije“, rekao je ministar.

Šef srpske diplomatije je istakao da je velika šansa u povratku naših radnika iz Slovačke u Srbiju, budući da se i u našoj zemlji ekonomska situacija popravila.

„U Slovačkoj se, kada je počela ubrzano ekonomski da se razvija, pre svega nakon pristupanja EU, brzo dogodilo da su se kompanije suočavale sa nedostatkom radne snage. U tom trenutku ekonomska situacija nije bila sjajna kod nas i naši ljudi su počeli da dolaze u talasima u Slovačkoj. Danas, kada se u Srbiji otvaraju farbike, gradi putna infrastruktura, jedan broj radnika iz Slovačke počinje da se vraća“, rekao je Selaković.

Taj povratak, dodao je, još uvek je u nižem obimu, tome je doprinela i pandemija korona virusa, ali danas ti radnici imaju svoju šansu i u Srbiji, zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici od 2014.godine, koju je započeo Aleksandar Vučić.

„Nije to nešto što se prvi put dešava u Srbiji. To se već desilo u Slovačkoj, da su se 2000-ih vraćali građani koji su je ’90-ih napustili. Danas se to dešava Srbiji i uveren sam da ćemo i mi doći u takvu situaciju“, rekao je Selaković.

Predsednik Saveta izvoznika Slovačke Lukaš Parizek istakao je da je nekoliko razloga zbog kojih bi slovački privrednici trebalo da se odluče za ulaganje u Srbiju.

„Srbija i Slovačka su dve bliske zemlje, ne samo iz istorijskih razloga, već zbog slovačke zajednice u Srbiji i Srba u Slovačkoj“, rekao je on.

Istakao je da je, zahvaljujući reformama vlade, poboljšana investiciona klima u Srbiji, a posebno kao prednost naveo sporazume o slobodnoj trgovini koje Srbija ima sa različitim delovima sveta, zbog čega je interesantna ulagačima.

Dodao je da u Slovačkoj postoji i interesovanje za ulaganje u izgradnju aerodrome u Kragujevcu.

(Tanjug)

