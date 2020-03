Senzacija: Japanski lek EFIKASAN u borbi protiv korona virusa

Kina je završila kliničko istraživanje favipiravira, antivirusnog leka koji se pokazao kao efikasan u borbi protiv korona virusa (COVID-19).

Favipiravir se preporučuje timovima za lečenje i trebalo bi što pre da se uključi u plan dijagnoze i lečenja COVID-19, rekao je Zang Ksinmin, direktor Kineskog nacionalnog centra za razvoj biotehnologije pri Ministarstvu nauke i tehnologije, na konferenciji za štampu, a prenosi kineska državna novinska agencija Sinhua.

Favipiravir, lek protiv virusa koji je odobren za kliničku upotrebu u Japanu 2014. godine, nije pokazao očigledne neželjene reakcije u kliničkom ispitivanju, tvrdi Zang.

Clinical trials of #Favipiravir shows it's effective on #COVID19 patients with mild symptoms. Experts recommended the inclusion of the medicines into the national treatment plan at the earliest: official pic.twitter.com/PgmJvK30jV

— Global Times (@globaltimesnews) March 17, 2020