Škotska premijerka obećava novi referendum o nezavisnosti ako pobedi na majskim izborima

Škotska premijerka Nikola Stardžon izjavila je danas da namerava da održi zakonit referendum o nezavisnosti od Velike Britanije ako pobedi na predstojećim parlamentarnim izborima.

Stardžon, liderka Škotske nacionalne partije (SNP), tim potezom bi došla u otvoreni sukob sa britanskim premijerom Borisom Džonsonom koji se oštro protivi novom referendumu o nezavisnosti Škotske.

„Ako SNP pobedi na škotskim izborima za nekoliko meseci (u maju), uz zalaganje da ljudima bude dat taj izbor (da se izjasne o nezavisnosti), koji demokrata bi onda mogao da stane na put tome? Boris Džonson se samo jasno plaši presude i volje škotskog naroda“, rekla je Stardžon za Bi-Bi-Si (BBC).

SNP navodi da će, ako dobije većinu u parlamentu Škotske na majskim izborima, usvojiti zakon koji omogućava održavanje novog referenduma po okončanju pandemije korona virusa.

„Želim zakonit referendum, za to ću da tražim ovlašćenje od škotskog naroda u maju, i ako mi daju to ovlašćenje, to nameravam i da uradim“, kazala je Stardžon.

Gradjani Škotske su se na referendumu u septembru 2014. godine izjasnili protiv nezavisnosti. Za ostanak u Velikoj Britaniji tada je glasalo 55 odsto gradjana, a za odvajanje 45 odsto.

Za novi obavezujući referendum potrebno je odobrenje britanske Vlade. Ako Džonson, koji insistira da će reći „ne“, ostane pri svom stavu, o tom pitanju će verovatno odlučivati sudovi.

Stardžon je krajem novembra izjavila da se nada da će 2021. godine organizovati novi referendum o nezavisnosti od Velike Britanije „u početnom periodu novog parlamenta“.

Za razliku od Londona, Stardžon navodi da je izlazak Velike Britanije iz EU, za koji su se Britanci opredelili na referendumu u junu 2016. godine, promenio situaciju pošto izvlači Škotsku iz Unije protivno njenoj volji.

Na referendumu o Bregzitu ubedljiva većina Škota glasala je za ostanak u EU.

Najnovije ankete pokazuju da tesna većina Škota sada podržava nezavisnost.

Opozicione škotske partije navode da bi Stardžon pre trebalo da bude usmerena na borbu protiv korona virusa i na podršku ekonomiji umesto na planove za sticanje nezavisnosti.

(Beta)

