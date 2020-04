Skroz neočekivano: Korona virus nije usporio samo život, već i … (foto)

Seizmološka istraživanja mogla bi biti plodotvornija tokom pandemije virusa korona jer seizmička aktivnost izazvana ljudskim ponašanjem u poslednje vreme značajno opada.

Pandemija virusa korona donela je velike poremećaje u naš svakodnevni život usporavajući ekonomske procese i, zanimljivo – kretanje naše planete, izveštava časopis „Nejčr“.

Istraživači koji proučavaju kretanje Zemlje kažu da se u poslednjih nekoliko nedelja primećuju smanjenje seizmičke buke.

To je posledica smanjenja aktivnosti transporta i kretanja uopšte. Čitava jedna mreža prestala je sa delovanjem, javni prevoz u mnogim delovima sveta se ugasio, ljudi ne putuju na posao već rade od kuće, avioni ne lete…

Tišina koju ste i sami mogli primetiti ako ste stanovnik urbanog područja ili živite u blizini neke od sobraćajnica, oseća se i u kori zemlje. Toliko da detektori mogu s mnogo većom tačnošću pratiti svako, pa i najmanje podrhtavanje tla, kao i vulkansku aktivnost i ostala seizmička kretanja.

Cars, planes, industry, and even walking can make small vibrations in the ground, which means you can see #SocialDistancing on seismometers!

I calculated noise levels from a seismometer in Los Angeles, and you can see a decrease in the past 3 weeks as folks have been isolating! pic.twitter.com/Figf2TQljr

— Celeste Labedz (@celestelabedz) March 30, 2020