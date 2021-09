SLO: Drzavni sluzbenici do 1. oktobra moraju da se vakcinisu

LJUBLJANA – Svi zaposleni u državnoj upravi u Sloveniji moraće da se vakcinišu protiv korona virusa, a negativan test više im nece biti dovoljan za dolazak na posao, odlučila je slovenačka vlada.

Da bi mogli da rade svi državni službenici, ako do sada nisu vakcinisani ili preležali infekciju, moraće da dokažu da su primili prvu dozu vakcine do 1. oktobra, a do 1. novembra drugu dozu, osim ako se ne odluce za vakcinu Džonson&Džonson koje pruža zaštitu nakon jedne doze, prenosi Hina.

Slovenačka vlada donela je tu odluku kasno sinoć, a detalji će biti pojašnjeni danas na pres konferenciji.

Pooštravanje protivepidemijskih mera prema kojima je za rad, javni prevoz, odlazak u trgovinski centar, banku ili poštu, kao i za niz drugih aktivnosti potrebno imati covid potvrdu o vakcinaciji ili negativan test na snazi je od srede, kada su u Ljubljani održane i demonstracije protivnika vlade, na kojima je, posle nereda, intervenisala policija.

Prema objavljenoj anketi koju prenose slovenački mediji, protiv takvog pooštravanja mera je više od 40 odsto ljudi, a mnogi tzv. PCT uslove za rad smatraju diskriminatorskim.

Ministar zdravstva Janez Poklukar to negira, a za Slovačku televiziju je rekao da vlada svojom odlukom samo daje „socijalni benefit“ onima koji se vakcinišu i tako štite svoje zdravlje i zdravlje drugih.

Premijer Janez Janša izjavio je da vlada, uprkos protestima, neće odistati od mera protiv širenja zaraze, a mere su od same najave mnogo povećale interes za vakcinaciju.

Portparol slovenačke vlade zadužen za proces vakcinacije Jelko Kacin izjavio je da je od početka ovog meseca broj vakcinisanih za nedelju dana povećan dva do tri puta.

(Tanjug)

